MotoGp – Vinales contento del podio di Jerez | “la Yamaha va migliorata | ma il 3° posto

Pagelle MotoGp - GP Spagna 2019 : Marquez si riscatta - Rins si conferma - Vinales non sbaglia - Rossi risale - Ducati sufficienti : Come era preventivabile è Marc Marquez a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Una gara attenta e impeccabile del campione del mondo, che ha vinto con merito. Lo spagnolo chiude a pieni voti, come i due piloti del team Yamaha Petronas, nonostante alterne fortune, quindi Ducati e Yamaha ufficiali, con i propri quattro piloti, fanno il massimo possibile di giornata. Male, invece, Jorge Lorenzo e ...

MotoGp Jerez - domina Marquez - 2° Rins - poi Viñales. Dovizioso 4° - Rossi è 6° : Gli sbarbatelli possono aspettare. Il 'vecchio' Marquez, per la prima volta il più anziano della prima fila da quando corre in MotoGP, regola gli scalpitanti cavallini della Yamaha Petronas, in quest'...

MotoGp – Marquez in fiducia - Rins contento - per Vinales è una vittoria : le parole dei primi 3 dopo Jerez : Marc Marquez chiude davanti a tutti a Jerez, Rins e Vinales completano il podio: ecco le dichiarazioni dei migliori 3 nel post gara dopo la caduta di Austin, Marc Marquez torna subito a dominare. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti sul circuito di Jerez, dall’inizio alla fine, chiudendo senza sbavature. Una grande vittoria per il campione in carica che tiene dietro Alex Rins e Maverick Vinales, per un podio tutto ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

MotoGp – Vinales vede il bicchiere mezzo pieno : “due Yamaha satellite davanti? Deve motivarci non frustrarci” : Maverick Vinales fiducioso e soddisfatto dopo le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo della Yamaha Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, che ...

MotoGp – Yamaha ufficiali in difficoltà a Jerez - Dovizioso non sottovaluta Vinales e Rossi : “non sono messi male come passo” : Andrea Dovizioso commenta il successo dei piloti satellite Yamaha e la debacle di quelli ufficiali nelle qualifiche di Jerez de la Frontera: il parere del forlivese della Ducati Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGp – Viñales domina la Q1 a Jerez - Pecco Bagnaia beffa un deludente Valentino Rossi : Il pilota spagnolo si qualifica alla Q2 delle qualifiche di Jerez insieme a Pecco Bagnaia, che esclude Valentino Rossi di 72 centesimi Sono Maverick Viñales e Pecco Bagnaia i due piloti che si qualificano alla Q2 delle qualifiche di Jerez, niente da fare dunque per Valentino Rossi che continua a non digerire la pista spagnola. Lo spagnolo della Yamaha chiude davanti a tutti, seguito da uno strepitoso Bagnaia che, sfruttando la scia di ...

MotoGp – Concluse le Fp3 a Jerez! Petrucci brucia Marquez : Valentino Rossi e Vinales fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci si conferma il più veloce anche dopo le Fp3 di Jerez: il pilota Ducati davanti a Marquez e ad un super Quartararo. Valentino Rossi e Maverick Vinales fuori dai migliori 10 Dopo aver chiuso al primo posto le Fp2 della giornata di ieri, Danilo Petrucci si conferma il pilota più veloce sul circuito di Jerez. La Ducati sfreccia sul tracciato spagnolo, confermando il trend positivo già fatto vedere nei test invernali. Petrucci ...

MotoGp - problemi in staccata per Viñales : “la moto non si ferma - faccio tanta fatica in frenata” : Il pilota spagnolo ha rivelato i problemi della Yamaha emersi nel corso della prima giornata di libere a Jerez Danilo Petrucci davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera il ternano della Ducati gira in 1’37″909 precedendo Andrea Dovizioso e le Honda di Cal Crutchlow e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quinto tempo per la migliore delle Yamaha, quella dello spagnolo ...

Diretta MotoGp / Streaming video prove libere FP2 : Rossi e Vinales in difficoltà! : Diretta MotoGp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

MotoGp – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

MotoGp - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGp – La bella iniziativa di Vinales : nuovi gadget gratis a tutti i fan con il merchandising numero 25 [FOTO] : In occasione del gp di Jerez, Maverick Vinales ha deciso di regalare a tutti i suoi fan aventi merchandising con il numero 25, i nuovi gadget con il numero 12 La MotoGp si sposta in Spagna per il gp di Jerez e Maverick Vinales, idolo dei tifosi di casa, ha deciso di fare uno splendido regalo a tutti i suoi fan. Il pilota Yamaha ha invitato tutti i supporter con il vecchio merchandising, quello con il numero 25, a presentarsi presso il ...