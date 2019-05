MotoGP in tv | GP Spagna 2019 | il programma di oggi su TV8 | gratis e in chiaro Tutti gli

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019), 5 maggio, sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena il GP di, quarta prova del Mondiale di. Sul circuito iberico assisteremo ad una gara molto tirata nella quale saranno i dettagli a fare la differenza. Si prospetta un confronto tra le Ducati e le Honda, con Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marc Marquez pronti a lottare tra loro per il successo delle corsa. Da osservare con attenzione anche quello che sapranno fare le due Yamaha Petronas del francese Fabio Quartararo e del nostro Franco Morbidelli, sorprendenti nel corso del time-attack. In difficoltà invece Valentino Rossi: il “Dottore” solo 13° dovrà rimontare per centrare il podio e conquistare dei punti importanti in graduatoria iridata.Il Gran Premio di, quarto round stagionale del Motomondiale, sarà integralmente trasmesso in diretta tv su Sky Sported ...

