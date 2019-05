Maltempo nel mantovano 5 persone nel fiume con l' auto | un disperso

Maltempo nel mantovano. 5 persone nel fiume con l'auto - un dispero : Stefano Damiano I cinque componenti della comitiva si trovavano nei pressi del fiume Mincio per pescare Tragedia a causa del Maltempo a Pozzolo, piccolo comune nel mantovano; cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel fiume Mincio. I fatti sono successi in prima mattinata, verso le sette; da una prima ricostruzione dell’accaduto, i cinque si erano recati in zona per pescare ma a causa delle pessime ...

Bonelli (Verdi) : “Non chiamatelo Maltempo ma emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica, che ormai è una vera questione di sicurezza nazionale e globale. La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore ed in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non è solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima sia cambiato“: lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde. ...

Maltempo nelle Marche : impressionante grandinata alle porte di Ancona : Il vortice freddo in azione ha raggiunto nelle ultime ore anche le regioni del centro Italia apportando un forte peggioramento soprattutto sui settori adriatici. Freddo, vento e temporali stanno...

Maltempo nel Mantovano : 5 persone finiscono nel fiume Mincio con l’auto - un disperso : Questa mattina 5 persone sono finite con la loro auto nel fiume Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano: 4 sono state tratte in salvo, mentre una risulta dispersa. Sul posto, per le ricerche, presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco ed un elicottero. I 5, tutti di nazionalità romena, sono residenti a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Erano in zona per pescare e, a causa del Maltempo, hanno deciso di ripararsi in auto: il conducente si ...