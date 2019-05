Lecce | le combinazioni promozione | in Serie A se…

lanotiziasportiva

(Di domenica 5 maggio 2019) Ildi Fabio Liverani viaggia verso lainA: tutte lepossibili per i salentiniIlè a un passo dall’aritmeticainA. La squadra di Fabio Liverani ha effettuato un turno di riposo dopo aver conquistato 63 punti nelle prime 37 giornate di campionato. La rivale più vicina ad insidiarle il secondo posto è il Palermo di Delio Rossi, a quota 62 e vittorioso per 1-2 ad Ascoli, nonostante le vicende giudiziarie.Nella ultima e 38^ giornata, la formazione salentina ospiterà a ”Via del Mare” la Spezia. I giallorossi dovranno ottenere lo stesso risultato che i rosanero conquisteranno al ”Barbera” con il Cittadella. Qualsiasi altra combinazione premierebbe i palermitani. Se ilvincerà contro lo Spezia otterrà aritmeticamente latoccando quota 66; mentre se finisse in parità e il Palermo ...

infoitsport : Lecce e Brescia dalla B alla Serie A: le combinazioni per la promozione diretta - MondoPalermo : Giornale di Sicilia: “Tutte le combinazioni per la promozione. Brescia e Lecce possono festeggiare…”… - ILOVEPACALCIO : #GiornalediSicilia: “Tutte le combinazioni per la promozione. #Brescia e #Lecce possono festeggiare…” -