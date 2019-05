GitHub | attacco ai servizi Git di hosting

surface-phone

(Di domenica 5 maggio 2019) La piattaforma, insieme ad altriGit, è stata vittima di unche ha portato al furto di codici e informazioni di differenti utenti.Dettagli Stando alle informazioni condivise da ZDnet e altre fonti, l’è stato eseguito da un Hacker con lo scopo di chiedere un “riscatto” per le informazioni sottratte. Fra iche sono stati hackerati sono presenti iGit, che comprendono:e GitLab, insieme a BitBucket.Durante l’sono stati sottratti i codici presenti nei differenti “Repository”, lasciando un messaggio con richiesta di pagamento di 0.1 Bitcoin (circa 570$ al valore attuale). Le informazioni rubate sono state scaricate e inserite in un server privato, con l’intento di renderle pubbliche in caso di mancato pagamento.Ecco il messaggio lasciato dal responsabile dell’To recover your lost code and avoid leaking it: Send ...

