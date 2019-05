Domenica Live | Ambra Lombardo fa una proposta a Barbara d’Urso

lanostratv

(Di domenica 5 maggio 2019): “Ho bisogno di parlare con Kikò Nalli” Puntata intensa quella diandata in onda pochi minuti fa.d’Urso ha dedicato una gran parte della trasmissione per parlare del Grande Fratello 16 che sta appassionando le storie d’amore che faticano a realizzarsi: Ivana e Gianmarco non hanno potuto dare spettacolo ai telespettatori poiché lei è fidanzata da tre anni con un calciatore; Gennaro e Francesca De André sono frenato dallo stesso identico problema; mentre Daniele e Martina non riescono a viaggiare sullo stesso binario. C’è però la coppia formata dae Kikò Nalli che nella puntata scorsa si sono baciati in diretta. Oggiha fatto unad’Urso:“Posso entrare e parlare con lui? Ho bisogno del tempo con Kikò, dirgli che non si deve preoccupare per i ...

BlitzQuotidiano : Domenica Live, nuova lettera per Serena Rutelli. Il fratello: “Vorrei conoscerti” - Holabebecita : ODDIO MI SONO SCORDATA DI DOMENICA LIVE E MI SONO PERSA TUTTO NO VABBE #GF16 - controcampus : #VinciCASA del #5maggio ?? #Estrazione in DIRETTA LIVE -