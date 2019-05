Dark Souls Remastered | disponibile la mod Daughters of Ash

Delle splendide concept art di From Software mostrano il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Sekiro? : Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco che ha fatto discutere non poco sin dal suo ottimo lancio (qui trovate la nostra recensione) ma come forse saprete From Software non si sta di certo adagiando sugli allori. Come rivelato dal presidente della Software house, Hidetaka Miyazaki, lo studio sarebbe al lavoro su ben due progetti non ancora annunciati.I rumor su questi progetti sono parecchi. Si parla di un nuovo Tenchu, di un eventuale Bloodborne 2 ...

Sekiro : Shadows Die Twice ha venduto 1 - 4 milioni di copie digitali a marzo - superando Dark Souls 3 : Sekiro: Shadows Die Twice si è comportato molto bene sugli store digitali rispetto agli altri lavori di From Software.Come riporta VG247, per SuperData Sekiro è stato uno dei giochi di maggior successo a marzo, per quanto riguarda la vendita di copie digitali. Il gioco infatti è stato venduto in tutto il mondo 1,4 milioni di volte sia su PC che su console.Questo dato è stato confrontato da SuperData con quello di Dark Souls 3. Sekiro infatti ha ...

Nuovo gioco in stile GTA 5 e Red Dead Redemption 2 dal creatore di Sekiro e Dark Souls? : Il mondo videoludico ha accolto GTA 5 e Red Dead Redemption 2 con grandissimo entusiasmo. Proprio come ha fatto nelle ultime settimane con Sekiro Shadows Die Twice. Disponibile dallo scorso 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'ultimo titolo realizzato da Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software è non solo un capolavoro action a tutto tondo, ma anche una produzione poligonale dall'elevatissimo livello di difficoltà. Addirittura più ...

Star Wars Jedi : Fallen Order avrà un sistema di combattimento vicino a Dark Souls e Sekiro : Shadows Die Twice? : Sabato 13 aprile alle 20:30 ore italiane ci sarà spazio per l'atteso reveal ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order, il titolo sviluppato da Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) che è sicuramente circondato da molte aspettative e curiosità. Per ora non si sa sostanzialmente nulla sul progetto anche se alcuni rumor lo avrebbero accostato a un miglioramento su tutta la linea di una formula di gioco in linea con quella di Star Wars: Il ...

Witchfire : l'fps/horror che si ispira a Dark Souls e Dead Cells in un primo brevissimo sguardo al gameplay : Sin dal suo annuncio avvenuto durante i The Game Awards 2017, Witchfire ha attirato l'attenzione di molti per un concept e un universo estremamente interessanti che sembravano voler unire l'azione di Painkiller alle atmosfere ricercate e raffinatamente oscure di The Vanishing of Ethan Carter.Il titolo si è poi fatto lentamente conoscere attraverso diversi aggiornamenti pubblicati dagli sviluppatori che prima hanno mostrato un mondo di gioco ...

Sekiro : Shadows Die Twice risolve i problemi prestazionali di Dark Souls? - analisi comparativa : Sekiro: Shadows Die Twice è il seguito spirituale della serie Souls con uno stile visivo molto diverso e tante nuove idee a livello di gameplay. È un gioco d'azione frenetico e duro, ed è un bel gioco come speravamo. Quando si tratta di tecnologia, però, From Software non ha esattamente la miglior fama. Giochi come Bloodborne e Dark Souls 3 sono meravigliosi da vedere, con geometrie complesse e una direzione artistica degna di nota, ma su ...

Sekiro Shadows Die Twice : il motore grafico di Dark Souls si è evoluto? - analisi tecnica : Una delle cose migliori di Sekiro: Shadows Die Twice di From Software è al tempo stesso familiare e unica. Solo quattro anni fa, infatti, lo stesso sviluppatore ha raggiunto un obiettivo simile con Bloodborne, prendendo lo scheletro della serie Dark Souls e combinandolo con una cupa ambientazione gotica e un rinnovato sistema di combattimento. Sekiro: Shadows Die Twice fa un passo in avanti altrettanto ambizioso e, da quello che abbiamo visto, ...

Il trailer di lancio di Sekiro Shadows Die Twice è puro spettacolo dai creatori di Dark Souls : Tra i tanti ottimi videogiochi in uscita a marzo 2019, Sekiro Shadows Die Twice è forse quello che più di tutti sta facendo fantasticare gli appassionati. Naturale, quando si tratta dell'ultima creazione di Hideteka Miyazaki e della sua From Software. Due nomi che, per i gamer, fanno rima con le incredibili esperienze ruolistiche vissute in passato con Demon's Souls, Bloodborne e la trilogia di Dark Souls. Un gioco, Sekiro, in cui gli elementi ...

I creatori di Dark Souls e Bloodborne interessati al battle royale : E un gioco di ruolo multiplayer dal vivo basato sull'universo di Dark Souls, o su un altro mondo creato da From, sarebbe sicuramente una direzione interessante per lo sviluppatore. Tuttavia, Miyazaki ...