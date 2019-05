Come si trasporta un enorme e preziosissimo quadro?

I micro-robot che si piegano Come origami per trasportare i farmaci nel corpo : Camminano e nuotano, spostandosi attraverso i distretti del corpo, portando con sé il necessario per recapitare una terapia o una sonda per la diagnosi. Sono i piccoli, piccolissimi robot che vedete in questo video, pilotati a distanza con la sola forza di un magnete e sempre più vicini all’applicazione vera e propria in medicina. Il loro trucco? Potersi ripiegare come veri e propri origami, per assumere le configurazioni più adatte al ...