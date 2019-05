optimaitalia

(Di domenica 5 maggio 2019)Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni fastidiosiEA, in riferimento anche a coloro che sono soliti giocare a19. Le prime segnalazioni sono giunte attorno alle 10 di questae, al momento della pubblicazione dell'articolo, appare complicato definire nel dettaglio la portata di questa anomalia. Di sicuro c'è qualcosa che non va coi, con il collegamento interrotto con gli altri giocatori. Insomma, in questi minuti giocare online appare impossibile, ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere sull'anomalia segnalata il 5.Vi ricordo che da novembre non si verificano significativiEA, soprattutto sul versante19, anche se da un paio di giorni a questa parte ho notato in prima persona delle anomalie, con partite interrotte senza un motivo apparentemente valido. Si attende quindi una comunicazione ufficiale per ...

OptiMagazine : Brutta domenica con problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 5 maggio: i server non funzionano - cielostellato11 : RT @ParamountItalia: E il 2 giugno? Domenica! Che brutta sensazione, vero? ?? - boni_castellane : Salvini che asfalta gli antifa non è una brutta domenica mattina dai... -