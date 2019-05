Prandelli | con Roma è partita ' gajarda'

Spal-Genoa 1-1 - Prandelli ora ha fiducia : 'Con la compattezza riusciremo a salvarci' : - Spal-Genoa, Lapadula regala il pareggio ai rossoblù - La cronaca della partita minuto per minuto - - LE FOTO : le immagini del primo tempo di Spal-Genoa - Le fotografie del secondo tempo - Poi il ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Consapevoli della situazione - ma serve positività» : FERRARA - Cesare Prandelli ha commentato Spal-Genoa , terminata 1-1, a Sky Sport: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. A fine primo tempo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi un po' demoralizzati. ...

Genoa - a Ferrara con la Spal Prandelli punta sul senso di appartenenza : Prandelli ha invitato tutti a guardare in casa Genoana, senza curarsi dei risultati altrui, ma è innegabile come il risultato dell'Empoli oggi a Bologna possa condizionare pesantemente, soprattutto a ...

News Genoa - le ultime in casa rossoblu : Prandelli non convoca Sanabria : Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ha convocato 22 giocatori per il match di domenica a Ferrara contro la Spal. L’allenatore rossoblu deve rinunciare in attacco anche a Sanabria per una distorsione alla caviglia. Oltre allo squalificato Veloso, out anche Sturaro che si era infortunato col Torino. In difesa sicura la presenza di Biraschi mentre a centrocampo ci sarà Radovanovic in cabina di regia. In attacco sarà Pandev a far ...

Genoa - Criscito scuote la squadra : “ci giochiamo la vita con la Spal. Prandelli? Giusto confermarlo” : Il capitano del Genoa si è detto felice della conferma di Prandelli, in bilico dopo la sconfitta interna con il Torino La situazione non è delle più semplici, il Genoa è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere e urge un immediato cambio di rotta per uscirne. Mimmo Criscito è intervenuto per scuotere i propri compagni, mettendoci la faccia come ogni capitano dovrebbe fare. LaPresse/Tano Pecoraro L’ex Zenit ha messo nel ...

Genoa - Criscito : 'È stato giusto confermare Prandelli - ci conosce' : Qualunque rivalità si fa da parte quando entra in gioco la solidarietà. È il caso di Genoa e Sampdoria, che faranno parte della stessa squadra che scenderà in campo nell'evento benefico in programma ...

Genoa in difficoltà - le parole di capitan Criscito : “Serve cuore - giusto confermare Prandelli” : Il capitano ha parlato. Mimmo Criscito, a margine di una conferenza stampa, ha commentato l’attuale momento del Genoa, proveniente dalla sconfitta casalinga col Torino. Ecco le sue parole. “Serve cuore. Mancano cinque partite e per noi devono essere cinque finali. Prandelli rischia? Quando non arrivano risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore. Ma la scelta di confermarlo è giusta, il mister ci conosce ...

Serie A Genoa - Criscito : «Confermare Prandelli è stata la scelta giusta» : GENOVA - Rappresentante del suo Genoa alla conferenza di presentazione del derby benefico per il Ponte Morandi del 27 maggio prossimo, Facciamo squadra per Genova ,, Mimmo Criscito ha parlato del ...

Preziosi conferma fiducia a Prandelli : ANSA, - GENOVA, 22 APR - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa. Quando il ritorno di Davide Ballardini sembrava una più che concreta possibilità, data la sconfitta di sabato con il Torino, ...

Caos Genoa - giusto continuare con Prandelli : i 5 motivi della conferma - dalla corsa salvezza alle alternative : E’ una situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dall’ennesima sconfitta in campionato, ko casalingo contro il Torino che ha aumentato il malumore del presidente Preziosi. La salvezza non è stata ancora raggiunta, adesso il fondamentale scontro contro la Spal, il Genoa dovrà conquistare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo. Nel frattempo le ultime ore sono state caldissime, in ...

Genoa - Preziosi ha deciso : confermato Prandelli : GENOVA - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa . Il presidente Enrico Preziosi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato la propria fiducia all'ex commisario tecnico della Nazionale italiana . ...

Genoa - vertice con Preziosi : fiducia a Prandelli : GENOVA - Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa . Il presidente Enrico Preziosi ha fugato ogni dubbio ed ha confermato la propria fiducia all'ex commisario tecnico della Nazionale italiana . ...

Genoa – Prandelli confermato - il presidente rossoblù dà fiducia all’allenatore : Cesare Prandelli si tiene la panchina del Genoa, Enrico Preziosi dà fiducia all’allenatore rossoblù Dopo i risultati deludenti rimediati dal Genoa, la panchina di Cesare Prandelli traballava. Il presidente rossoblù aveva infatti messo in dubbio l’allenatore di Orzinuovi. L’ipotesi era quella di una possibile sostituzione con Davide Ballardini, che però a seguito della vertice tra l’ex c.t. ed Enrico Preziosi è ...

Clamoroso dietrofrónt in casa Genoa - Preziosi conferma Prandelli : Secondo quanto riporta Sky Sport, e in particolare Gianluca Di Marzio, alla fine il presidente Preziosi avrebbe deciso di dare fiducia a Prandelli. Nonostante il susseguirsi di voci di un possibile esonero con Ballardini pronto a tornare sulla panchina rossoblù, dopo ore di riflessioni il numero uno del Genoa ha deciso di confermare Cesare Prandelli. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre ...