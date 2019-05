Kingsman The Secret Service Game è un gioco stealth con momenti di azione brutale

tuttoandroid

(Di sabato 4 maggio 2019)Theè undi strategia in cui impersonerete un agente dei servizi segreti che deve completare una serie di complesse missioni di spionaggio usando abilità furtive e l'arsenale di armi di. Ilplay è basato sulle dinamicheche dovrete padroneggiare per infiltrarvi nelle basi nemiche posizionate in vari luoghi del mondo, tuttavia potrete risolvere alcune situazioni anche combattendo con la forza bruta.L'articoloTheè uncondiproviene da TuttoAndroid.

MMagazineItalia : A Torino le riprese di #TheOutfit, il prequel dei film #Kingsman. A cura di @ScElisa. #MMItalia - myreviews_it : Disponibile da oggi Kingsman: The Secret Service Game per dispositivi mobili - -