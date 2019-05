Feliz Cumpleaños | Jorge Lorenzo!

lanotiziasportiva

(Di sabato 4 maggio 2019) Oggi, 4 maggio,Lorenzo soffia su 32 candeline! Ecco un breve ritratto del pilota spagnolo di Maiorca, da questa stagione in sella alla HondaLorenzo Guerrero nasce con la passione per la velocità. A soli 3 anni, infatti, riceve in regalo la sua prima moto, costruitagli dal padre, all’epoca meccanico nella concessionaria Salom a Palma de Mallorca. “Non so se sia stato il regalo più bello mai ricevuto, ma di sicuro è stato il più importante della mia vita. È davvero unica al mondo, senza di lei nulla di tutto ciò che è successo in seguito sarebbe poi accaduto…”, ha confessatoin un’intervista. Poi inizia a cimentarsi con il minicross e, successivamente, con le minimoto. Un bambino che si dimostra padrone delle due ruote fin da subito, rivelando presto la stoffa del campione. Il suo primo GP? In Brasile, nel 2003, l’anno dopo il suo ingresso nella 125. ...

