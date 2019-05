Al via il concorso di bellezza internazionale Miss Europe Continental

Vincere un viaggio a Londra per scoprire OnePlus 7 non sarà facile con il nuovo concorso : OnePlus lancia un nuovo concorso che permetterà a cinque fortunati di Vincere un viaggio a Londra con un posto VIP per assistere alla presentazione di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: ecco come partecipare. L'articolo Vincere un viaggio a Londra per scoprire OnePlus 7 non sarà facile con il nuovo concorso proviene da TuttoAndroid.

Concorso docenti : al via il bando entro tre mesi - tra le regioni con più posti Lombardia : Notizie importanti arrivano da parte del Ministero dell'Istruzione riguardanti le cattedre disponibili che si aggirano intorno alle 48 mila, e che in questi mesi non è stato possibile assegnare. Da diverso tempo, ormai, gli aspiranti docenti aspettano un Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Basti pensare che dal 2016 non è più stato bandito alcun Concorso, ma sono state aperte solo le graduatorie di istituto per gli ...

Al via concorso idee per design palcoscenico anfiteatro 'Al Forsan' Expo 2020 Dubai : Nei sei mesi di Expo, l'anfiteatro ospiterà centinaia di performance e spettacoli per decine di migliaia di visitatori e artisti da tutto il mondo, declinando in un'opera di grande valore artistico ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate : rinviato a luglio il diario della preselettiva : La pubblicazione del diario delle prove del Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate è stata rinviata. Il 5 luglio 2019 avremo notifica della data e della sede della prova preselettiva, attivata per esubero dei candidati iscritti. Ricordiamo che i due bandi prevedono la selezione di: 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 dirigenti da destinare alla ...

Concorso Agenzia delle Entrate - 510 funzionari : rinviato a maggio il diario delle prove - uscito solo per la Valle d’Aosta : Rinviata oggi, con avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale. La comunicazione effettiva sarà il 3 maggio 2019, al momento siamo a conoscenza solamente del calendario delle prove per la Regione Valle d’Aosta. Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati ...

L'Inps cerca medici : via libera al concorso da 1.404 posti : Con una nota del presidente Tridico, l'Istituto di Previdenza ha ufficializzato il via libera alla selezione pubblica per...

Al via il concorso “Vola a New York con Matt e vinci la maratona” : concorso Matt Maratona New York. Matt (www.Matt.it), marchio leader nel mondo degli integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti funzionali, lancia il concorso per vincere un pettorale per la Maratona di New York 2019, inclusi il viaggio di andata e ritorno e il pernottamento per 4 notti. Partecipare è davvero semplicissimo! Fino al 30 aprile, ogni […] L'articolo Al via il concorso “Vola a New York con Matt e vinci la ...

Cultura : Al via la nona edizione del concorso 'Poesia al Bar' : L'immagine della locandina proposta nella nona edizione contiene due signore al bar, ed è una allegoria che rappresenta la poesia e la scienza allo stesso tavolo. L'evento verrà presentato al paese ...

Pavia - «troppo brava» per il concorso : non avrà il posto : ... che aveva deciso di annullare il concorso perché - racconta la Provincia nella dettagliata cronaca firmata da Maria Fiore - a selezione avvenuta, ci si era accorti che il test proposto era «troppo ...

Cultura : Al via la nona edizione del concorso “Poesia al Bar” : Parte nella Giornata Mondiale della Poesia Unesco il concorso “Poesia al Bar”, con il patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura del Comune Di Ravenna. Ravenna, 22 marzo 2019 – È partita la nona edizione del concorso Nazionale “Poesia al Bar”, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, tenutasi ieri 21 marzo. A Ravenna, per omaggiare questo evento, [...]

Olio : al via concorso Ercole Olivario - in gara 185 etichette da 17 regioni : Roma, 20 mar. (Labitalia) - Sono 185 gli oli che quest’anno partecipano all’Ercole Olivario, il[...]

'Milano Digital Week' - al via concorso #zerobullismo : Milano, 16 mar., AdnKronos, - Maggior consapevolezza e conoscenza del web per poter riconoscere e sconfiggere il fenomeno del cyberbullismo. Se ne è parlato nel corso della 'Digital Week' al Base di ...