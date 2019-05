Spari tra la folla | ci sono feriti | colpita anche una bambina

Lecce - nuovo sbarco di stranieri : Spariti il natante e gli scafisti : Gli extracomunitari, tutti giovani ed in buona salute, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e da quelli della Croce Rossa Italiana: dopo il fotosegnalamento sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto Federico Garau ? Luoghi: Lecce

Lecce - nuovo sbarco di stranieri : Spariti il natante e gli scafisti : Federico Garau Gli extracomunitari, tutti giovani ed in buona salute, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e da quelli della Croce Rossa Italiana: dopo il fotosegnalamento sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto Ancora uno sbarco di stranieri avvenuto durante la serata di ieri lungo le coste salentine, per la precisione nel Capo di Leuca (Lecce). Si tratta complessivamente di ...

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro : Spari nella base - blindati sui dimostranti : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro : Spari nella base - blindati sui dimostranti : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

Golpe in Venezuela - Spari in strada : Guaidó e Maduro dividono le cancellerie mondiali : Il presidente Juan Guaidó è apparso in un video al fianco dell'oppositore Leopoldo López invitando tutti i Venezuelani a...

Venezuela - Guaidò chiama alla rivolta : Spari per le strade di Caracas |video|foto : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

Venezuela - Guaidò chiama alla rivolta : Spari per le strade di Caracas |Il video : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori

Amministrative : Lega - 'Miccichè? Intesa con Pd per non Sparire' (2) : (AdnKronos) - Miccichè, intanto, spinge per un Patto del Nazareno in salsa sicula. Un'Intesa tra tutti i moderati in chiave antipopulista. "Noi non partecipiamo al Nazareno e non facciamo accordi sottobanco con nessuno" puntualizza Gelarda. Intese che, però, hanno portato al ballottaggio a Gela, nel

Vittorio Feltri - lezione alla sinistra beota : "Se non volete che vi Sparino non entrate in casa altrui". : I critici della legge sulla legittima difesa, tutti quelli della sinistra beota, sostengono che il provvedimento sarà bocciato dalla Corte Costituzionale. Dicono che la difesa in questione deve essere proporzionata alla offesa. In teoria il ragionamento tiene. Si tratta di capire chi può decidere se

Matrimonio in Puglia - sposa Sparisce per qualche minuto : beccata a tradire in bagno : Un fotografo, intervistato da Rai Radio 2, ha raccontato alcune caratteristiche del suo lavoro e in particolare alcune esperienze particolari avvenute durante la sua carriera. Durante la trasmissione "I Lunatici", condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, il fotografo ha rivelato di aver assistito a un tradimento di una sposa durante la celebrazione del Matrimonio. Matrimonio, neosposa tradisce il marito con uno degli invitati al ...

Usa - Spari tra la folla a Baltimora : un morto e sette feriti : Un uomo armato ha sparato tra la folla lungo una strada di Baltimora ovest, uccidendo un uomo e ferendo altre sette persone. La polizia ha detto che il killer si è avvicinato a piedi ad alcune persone ...

Scontri in Irlanda del Nord - bombe carta con la polizia e Spari in strada : le persone fuggono urlando. Le immagini : bombe carta contro i veicoli della polizia, ma anche spari in strada. Sono le immagini che arrivano da Londonderry, in Irlanda del Nord, dove una giornalista è stata uccisa negli Scontri tra forze dell’ordine e gruppi di dissidenti repubblicani. Video Twitter L'articolo Scontri in Irlanda del Nord, bombe carta con la polizia e spari in strada: le persone fuggono urlando. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sposo Sparito poco dopo il sì : era in bagno con un amico a tradire la consorte : Un matrimonio appena iniziato e subito finito. Fresco di nozze, a festeggiamenti in corso, ha tradito la moglie e per rendere più memorabile l'adulterio, ha scelto una persona dell'altro sesso e si è fatto scoprire. Uno sposalizio che nessuno si augurerebbe, ma che è realmente accaduto in una non meglio precisata località abruzzese. Un testimone d'eccezione, un musicista che doveva suonare in occasione di quella cerimonia nuziale, ha voluto ...

Abruzzo - Sparisce durante la sua festa di nozze : trovato in bagno mentre tradiva la moglie : durante la scorsa notte, Willy, un uomo che canta ai matrimoni, ha rivelato telefonicamente ai Lunatici di Rai Radio2 di aver assistito ad un matrimonio quasi da incubo, sicuramente con un epilogo che nessuno vorrebbe mai per le proprie nozze. Il cantante ha raccontato che la vicenda si è verificata in Abruzzo, quando si trovava alla festa di un matrimonio per cantare ed intrattenere gli sposi e gli invitati alla festa. La serata sembrava ...