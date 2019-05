Molestie gli editori snobbano le memorie di Woody Allen Altro effetto di MeToo

La polizia francese ha emesso 447 multe nei primi nove mesi dall’entrata in vigore di una legge contro le Molestie e gli insulti sessuali in pubblico : La polizia francese ha emesso 447 multe per molestie e insulti sessuali in luogo pubblico da quando è entrata in vigore la nuova legge in materia, cioè ad agosto 2019. La prima multa era stata data appena un mese dopo

Stalking e Molestie - Castiglia rinviato a giudizio : Cesena, 16 dicembre 2016 - Graziano Castiglia, 60 anni, di origine siciliana, noto in città per le numerose manifestazioni ed esposti contro l'Amministrazione comunale, sarà processato il 10 aprile ...

Boy scout - esplode lo scandalo abusi : 'Dodicimila vittime di Molestie negli Usa' : esplode lo scandalo abusi nei boy scout statunitensi. A rivelarne la portata è stata l'esperta Janet Warren, docente all'University of Virginia , durante la sua testimonianza in un processo per ...

Boy scout - esplode lo scandalo abusi : 'Dodicimila vittime di Molestie negli Usa' : esplode lo scandalo abusi nei boy scout statunitensi. A rivelarne la portata è stata l'esperta Janet Warren, docente all'University of Virginia , durante la sua testimonianza in un processo per ...

«Gli insegnati devono essere protetti dalle Molestie sessuali» : la denuncia arriva dal Regno Unito : L'insegnamento è la professione più scelta dalle donne laureate del Regno Unito; questa nuova generazione di educatrici sta però affrontando un nuovo genere di problemi . Secondo Chris Keates, ...

Catania - picchiava la moglie costringendola a compiere Molestie sul figlio : arrestato : Due anni d’inferno, in cui il marito le aveva fatto subire ogni nefandezza, riducendola al ruolo di donna oggetto, privata di ogni dignità anche nel ruolo di madre, oltre che di moglie. Ad un certo punto, dopo l’ennesimo abuso, finalmente la protagonista di questa storia – una quarantenne di Catania – ha trovato la forza di reagire e si è recata dai Carabinieri per denunciare il consorte, di 36 anni. La donna ha così potuto raccontare in lacrime ...

San Francesco Hospital - l'ospizio degli orrori di Catanzaro : il video delle Molestie : Catanzaro. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha fatto irruzione all'interno del San Francesco Hospital di Catanzaro nell'ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della città calabrese. Il blitz è avvenuto in seguito alla visione di alcuni video delle telecamere di sorveglianza presenti all'interno della struttura. Nei vari video emergevano chiaramente atti di violenza e maltrattamenti da parte degli operatori sociosanitari nei ...

Stacia - uccisa in casa davanti alla figlia : aveva denunciato l’ex marito per Molestie : Stacia Hollinshead è stata assassinata in casa dal suo ex marito: l'uomo era stato denunciato per molestie sessuali alla figlia di 5 anni.Continua a leggere

Un padre accusato di Molestie sulla figlia : “Nessuna prova - mi hanno rovinato la vita” : La testimonianza di un padre accusato di abusi e molestie sulla figlia 15enne ma senza prove oggettive. Tutto è nato da alcune segnalazioni della scuola e di alcuni genitori. "Era una bambina indotta, è tornata a casa dopo un anno e dieci giorni. Morirò arrabbiato, non potrò mai perdonare i protagonisti di questa storia". L'associazione Intesa San Martino di Parma prova a fare chiarezza sul fenomeno degli allontamenti coatti.Continua a leggere

Le Iene vogliono affondare Fausto Brizzi : "Dossier-choc sulle Molestie - ecco cosa abbiamo in mano" : Nuovi atti che inficerebbero una delle testimonianze raccolte dalla difesa, nel procedimento, ora archiviato, che ha coinvolto il regista Fausto Brizzi per violenza sessuale. Li avrebbe raccolti la trasmissione Le Iene che ha consegnato nelle mani del giudice Alessandro Arturi un dossier con le nuov

R. Kelly – le vittime di una popstar : arriva il documentario sulle Molestie e gli abusi del cantante : R. Kelly: vittime di una popstar La vita privata di R. Kelly è sempre stata al centro dei tabloid americani: osannato come uno dei più grandi cantanti R&B di tutti i tempi, l’uomo è famoso per lo stile di vita all’insegna del lusso e degli eccessi. La serie R. Kelly: vittime di una popstar, in onda a partire da stasera alle 22.00 su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), cercherà di mettere in luce gli aspetti più controversi ...