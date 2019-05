Lazio | una poltrona per due | Inzaghi costretto a scelte impopolari?

Mentre ero via - trama ultima puntata : una sconvolgente riveLazione : Anticipazioni Mentre ero via, ultima puntata: arriva la resa dei conti Si avvicina il gran finale per Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno che ha conquistato il pubblico di Raiuno puntata dopo puntata. La sesta e ultima puntata di Mentre ero via andrà in onda il 9 maggio. Tutti i nodi verranno al pettine e, finalmente, si scoprirà cosa c’è dietro l’omicidio di Gianluca Grossi, il marito di Monica, e di ...

Uomini e Donne - arriva una segnaLazione su Natalia : la riveLazione di Klaudia (VIDEO) : Il trono movimentato di Andrea subisce un ulteriore colpo di scena. Durante la puntata del trono over andata in onda oggi 2 maggio 2019, Maria de Filippi ha mostrato il tronista in compagnia di Klaudia con la quale ha trascorso un'emozionante esterna organizzata da quest'ultima.La ragazza ha portato Andrea in casa sua per fargli conoscere sua madre, tra i due scatta anche il bacio ma c'è un fatto da registrare e che non riguarda colei che ha ...

Una nuova era di infLazione molle perenne e piena occupazione : Siccome in Giappone i prezzi al consumo sono fermi dagli Anni 80, si parla spesso di 'giapponizzazione' dell'Europa o del mondo intero. In realtà, non va dimenticato che oltre all'inflazione anche il ...

“Gonfiore alle articoLazioni? Una bottiglia di Châteauneuf-du-Pape. Colesterolo alto? Due bicchieri di Bergerac” : la storia dell’Ospedale civile di Strasburgo : Che un bicchiere di vino a pasto non faccia male alla salute è un saggio detto popolare al pari della “mela al giorno che toglie il medico di torno”. Solo che all’Ospedale civile di Strasburgo, in Francia, i medici hanno prescritto bicchieri di rosso e di bianco ai propri pazienti come rimedio curativo per oltre trent’anni. Lo rivela in un brillante e dettagliato servizio la BBC online parlando di “wine treatments”, ovvero di veri e propri ...

Diretta Uomini e Donne : per Natalia Paragoni arriva una segnaLazione : Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine si aprirà con il trono "tormentato" di Andrea Zelletta. Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Uomini e Donne oggi : una segnaLazione su Natalia per Andrea : oggi Uomini e Donne: Andrea bacia tutte, la segnalazione su Natalia oggi il Trono Classico di Uomini e Donne parte con Andrea. Il giovane originario di Taranto ha portato in esterna Natalia, Klaudia e Muriel. Maria De Filippi fa vedere un video riassuntivo della precedente puntata e poi passa alle nuove uscite del tronista. Si […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una segnalazione su Natalia per Andrea proviene da Gossip e Tv.

Albenga : alla San Michele una conferenza su "Dinamiche ReLazionali del Bullismo" : La Società per la Promozione della Salute delegazione Liguria, in collaborazione con la Casa di cura S. Michele di Albenga e patrocinata da FIDAPA sez. Albenga e Comune di Albenga, ha organizzato un ...

Uomini e Donne : arriva una segnaLazione su Natalia - Andrea furioso : Andrea Zelletta bacia Natalia Paragoni a Uomini e Donne oggi Emozioni altalenanti a Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio su Canale5 con il Trono Classico. Andrea Zelletta sarà il protagonista della puntata del giovedì del dating show dell’ammiraglia Mediaset ma dovrà fare i conti con novità inaspettate. Il tronista troverà l’intesa con con Natalia Paragoni, dopo le liti furibonde delle scorse puntate, e ...

Ambiente e salute a Crotone : una reLazione da conoscere : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con il Comune di Crotone e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), ha organizzato per martedì 7 maggio prossimo, a partire dalle ore 9:00, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Pertini-Santoni” di Crotone (via Matteotti, 26), il convegno dal titolo “Ambiente e salute a Crotone: una relazione da conoscere”, dedicato alla presentazione del ...

Spoiler 'Mentre ero via' - sesta e ultima puntata : una nuova riveLazione cambierà tutto : Giunge al termine su Raiuno l'appuntamento serale con la fiction "Mentre ero via" che annovera tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì 9 maggio, in prime-time alle ore 21:30 circa, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori. Tutti i nodi e gli intrecci emersi nel corso di queste settimane verranno ...

Uomini e donne - Stefano e Simona abbandonano la trasmissione dopo una segnaLazione : La seconda puntata della settimana del Trono Over di Uomini e donne è andata in onda martedì 30 aprile 2019. Ad animare il pomeriggio di Canale 5 ci hanno pensato Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari, le dame e i cavalieri in cerca d'amore. Uomini e donne, la segnalazione di Stefano Il pubblico del dating show di Canale 5 non ha assistito solo allo scontro tra Armando e Michele, ma anche a quello ben più animato tra il ...

Diretta Uomini e Donne : Gianni Sperti riceve una segnaLazione su Stefano Pastore : Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne; quello di domani non andrà in onda, perché verrà celebrata la Festa del Lavoro. Prima di darvi qualche anticipazione arrivata dal portale Il vicolo delle news, vediamo insieme a che punto il dating show si è fermato ieri....Continua a leggere

Anticipazioni Uomini e donne - Over : una segnaLazione su Stefano - lui sbotta contro Tina : Il Trono Over di Uomini e donne continua ad essere caratterizzato da litigi e sospetti tra dame e cavalieri, che non mancano di esprimere il loro reciproco punto di vista. Nella prima puntata settimanale, andata in onda ieri 29 aprile, Armando e Michele sono stati protagonisti di un duro scontro parlando del contatto telefonico di quest'ultimo con una ragazza di soli 24 anni. La coppia è arrivata quasi alle mani e la questione si è fatta ancora ...

Giancarlo Magalli - è finita con Giada Fusaro : ‘Stili di vita diversi’. La replica : ‘Mai avuta una reLazione’ : Il conduttore Rai Giancarlo Magalli non si frequenta più con Giada Fusaro, la karateka 22enne che è stata ospite de I fatti vostri qualche tempo fa e con cui il presentatore aveva dato via a un’amicizia più affettuosa delle altre che, secondo alcuni, poteva diventare una vera e propria relazione sentimentale. Dopo le voci sulla chiusura della sua trasmissione e le nuove polemiche legate all’infinita querelle con la ex collega Adriana ...