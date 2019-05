Juve | Sole 24 ore | ' Ronaldo pesa più sui costi che sui ricavi | ora serve un sacrificio'

Il Sole 24 Ore : senza la Champions - la Juve chiuderà in rosso di 50-70 milioni : La Juve deve fare i conti con l’eliminazione dalla Champions La sconfitta con l’Ajax “avrà un forte impatto negativo sul bilancio del club che si chiude al giugno prossimo” spiega Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore. Nonostante l’ottavo scudetto certo, i diritti televisivi e i contratti di sponsorizzazione, i conti della società non riescono a pareggiare il bilancio. I quarti di finale di Champions non bastano per ...

Non si vive di sole "allegrate". Ma la Juve riparte da Max : L'idillio Agnelli-Allegri resiste nella notte più dura di questi cinque anni. L'Ajax peggio delle finali perse di Berlino e di Cardiff, delle eliminazioni con Bayern e Real Madrid. Perché l'...

Juventus - Zaniolo e non solo : puntate le clausole dei big della Roma : Juventus, Zaniolo e non solo – La Juventus la prossima estate potrebbe fare spesa grossa al supermercato Roma. I motivi sono sostanzialmente due: i bianconeri dovranno attuare un’opera di rinnovamento in vari reparti e qualche “ragazzo” giallorosso è già stato puntato per lavorare in questa direzione. Due, perché i giocatori in questione hanno previste nel […] L'articolo Juventus, Zaniolo e non solo: puntate le ...

Juventus - ecco come potrebbe essere la nuova maglia bianconera : due sole grandi strisce? [FOTO] : Juventus, indiscrezioni sulla nuova divisa stanno circolando sul web senza riscontrare pareri favorevoli tra i tifosi La Juventus si sta preparando a vivere una serata dalle mille emozioni, domani ci sarà il tanto atteso scontro con l’Atletico Madrid. Intanto sul web sta facendo molto discutere un’immagine che circola relativamente alla nuova divisa bianconera, senza le consuete strisce verticali, o meglio con sole due strisce ...