Genoa | Sturaro operato al ginocchio | intervento riuscito | tornerà nella prossima stagione

Serie A Genoa - l'operazione di Sturaro è perfettamente riuscita : GENOVA - Stefano Sturaro si prepara a un lungo stop: il centrocampista del Genoa , ritornato in rossoblu a gennaio dopo le esperienze con la Juventus e Sporting Lisbona , si era fatto male contro il ...

Genoa : ricostruito legamento a Sturaro : GENOVA, 3 MAG - Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro che è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio ...

Genoa - Sturaro operato al menisco. Intervento ok - previsti 5 mesi di stop : Stefano Sturaro è stato operato oggi a Roma per la 'ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo', in seguito all'incidente subìto contro il ...

Genoa : ricostruito legamento a Sturaro : ANSA, - GENOVA, 3 MAG - Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro che è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ...

Genoa - Sturaro operato al crociato anteriore del ginocchio : i dettagli : Genoa, Stefano Sturaro si è operato per la ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo “Il Genoa Cricket and Football Club informa che il calciatore Stefano Sturaro è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo. Alla presenza del responsabile medico del club, dott. Piero Gatto, l’intervento è stato ...

Genoa : crociato rotto per Sturaro : GENOVA, 2 MAG - Stagione finita per Stefano Sturaro che domani sarà visitato a Roma dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato ...

Serie A Genoa - Sturaro : ipotesi intervento chirurgico : GENOVA - Si fa sempre più concreta l'ipotesi intervento chirurgico per Stefano Sturaro . Il centrocampista, infatti, venerdì 3 maggio sarà visitato dal prof. Mariani a Villa Stuart per valutare il ...

Infortunio Sturaro - il bollettino medico del centrocampista Genoa e i tempi di recupero : Stefano Sturaro, infortunatosi sabato durante la gara tra Genoa e Torino, salterà la partita dei rossoblu contro la Spal domenica a Ferrara. Sturaro, che si è sottoposto a esami medici, ha una distorsione capsulolegamentosa di ginocchio e caviglia destra. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate con ulteriori accertamenti medici lunedì prossimo. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre ...

Genoa - infortunio per Sturaro : salta la Spal : Una serie di risultati negativi in campionato e Genoa " oggi quindicesimo in classifica a quota 34 punti " risucchiato nella lotta salvezza, per Cesare Prandelli non arrivano inoltre buone notizie ...

Genoa : distorsione Sturaro - salta Spal : ANSA, - GENOVA, 24 APR - Stefano Sturaro, il centrocampista del Genoa che si è infortunato sabato durante la gara con il Torino salterà la partita contro la Spal domenica a Ferrara. Sturaro, che si è ...

Serie A Genoa - out Sturaro : salta la Spal : GENOVA - Non è un momento propizio per Prandelli . Il tecnico Genoano, infatti, oltre ad essere stato risucchiato nella lotta salvezza perde Stefano Sturaro . Il centrocampista del Genoa , infatti, ...

Genoa : distorsione Sturaro - salta Spal : ANSA, - GENOVA, 24 APR - Stefano Sturaro, il centrocampista del Genoa che si è infortunato sabato durante la gara con il Torino salterà la partita contro la Spal domenica a Ferrara. Sturaro, che si è ...

Genoa - Prandelli critico sul rosso a Sturaro : “che le regole siano uguali per tutti” : Genoa, Cesare Prandelli ha parlato del rosso a Sturaro che ha fatto un po’ discutere durante la gara contro il Napoli Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara pareggiata dal Grifone in casa del Napoli. Un campo difficile dal quale i Genoani sono usciti con un ottimo punto: “Abbiamo avuto un po’ di occasioni quando eravamo in parità numerica, sapevo che non ci mancava la forza ...

Napoli Genoa - Sturaro espulso dal var dopo fallo su Allan : VIDEO : Fabio Sturaro salterà il derby di domenica prossima contro la Sampdoria. Il centrocampista ex Juventus, infatti, è stato espulso al 28' del primo tempo della partita contro il Napoli per un brutto ...