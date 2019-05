Dallo yacht di Briatore a nave soccorso per migranti: “Prendevo il doppio ma sentivo un vuoto”

Migranti, dallo yacht di Briatore alla Mare Jonio: "Guadagnavo il doppio ma sentivo un vuoto dentro" https://t.co/wtZyv1Vs3d di @repubblica — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 3, 2019

"Guadagnavo il doppio dello stipendio rispetto a quello che percepisco adesso, ma ora sono contento, mi sento appagato perché sento la responsabilità e il piacere di poter aiutare la gente in mare", così, giovane marinaio siciliano, racconta la scelta di vita che lo ha portato in pochi mesi da un lavoro ben pagato su uno yacht di lusso a una nave molto meno lussuosa, una imbarcazione di soccorso per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. "Per quasi un anno ho lavorato con Briatore, è stato divertente: le feste, il lusso, la bella vita, ma sentivo un vuoto dentro" ha rivelato infatti il trentenne a Repubblica che ha raccontato la sua storia.