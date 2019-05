Cairo di fronte all’ostacolo Juve | “derby? Serve un Toro al 120%”

sportfair

Torino, Urbanosa bene che per sconfiggere lantus e sognare la Champions Leagueuna gara da urlo "Abbiamo una partita impegnativa e difficile. Giochiamo in casa di una grande squadra come la. Dobbiamo giocarcela come si è fatto con il Milan al 120% delle potenzialità". Cosi' il presidente del Torino, Urbano, sul derbyin programma questa sera all'Allianz Stadium. "Lasarà attrezzatissima come sempre – ha detto a margine della partecipazione al Festival della tv e dei nuovi media – noi dobbiamo fare le cose al meglio, dobbiamo fare una grande partita. Il mister l'ha preparata sicuramente bene. Alla fine vedremo", ha concluso. (Abr/Adnkronos)

