(Di venerdì 3 maggio 2019)possono diventare una vera croce per gli utenti di telefonia mobile: se in questo precedente articolo ci eravamo concentrati sulle procedure di disattivazione nell'ambito del gestore 3 Italia, quest'oggi spostiamo la nostra attenzione sulla controparte. Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di attivare per sbaglio, magari anche senza rendersene conto prima di vedere il proprio credito residuo prosciugato, qualcheo anon richiesto, navigando semplicemente su qualche pagina web. Se siete nuovi clienti, o non vi siete finora posti il problema di dare un taglio netto a questa possibilità, siete capitati nel posto giusto. La prima cosa da fare è chiamare ilo clienti 155, oppure recarsi in un centro autorizzato dell'operatore arancione, così da richiedere in loco ildeicon. Tra le tante ...

OptiMagazine : Blocco servizi a pagamento con #Wind: il vadevecum definitivo - _pinzillacchera : @altemaree A me propongono servizi finanziari e ogni volta è un 'senta non ho neanche gli occhi per piangere abbia… - LorenzoHidden : @bio_72 Prova con un sms,altrimenti contatta il tuo gestore telefonico e fatti attivare il blocco per i servizi automatici in abbonamento. -