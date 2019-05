Alessia Marcuzzi | Simona Ventura? Poco elegante Critiche sono segno di debolezza

davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Silvia Toffanin eA un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi,parla per la prima volta in tv di come abbia vissuto la discussa ultima edizione del reality. Ai microfoni di Verissimo racconta:“Il reality è un reality anche per noi conduttori. E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da condurre”.A Silvia Toffanin che le chiede di fare un bilancio di questa edizione turbolenta, dal punto di vista degli ascolti e dei contenuti, la conduttrice a sorpresa risponde:“Fino all’intoppo con Riccardo mi sentivo proprio che fosse la mia Isola più bella, anche come conduzione. E poi è successo che con Riccardo Fogli è arrivata questa onda anomala che ci ha travolti tutti”.Proprio sul famigerato video-messaggio di Corona, in ...

Peppe_FN : RT @Saverio_94: Alessia Marcuzzi su Simona Ventura: 'Non si parla male delle colleghe, è una cosa che trovo poco elegante. (...) C'è bisogn… - FQMagazineit : Alessia Marcuzzi a Simona Ventura: “Ha detto su di me cose che sono segno di debolezza. C’è bisogno di più solidari… - SaCe86 : Alessia Marcuzzi vs. Simona Ventura: 'Non si parla male dei colleghi, non sarei qui dopo 30 anni se usassi il gobbo' -