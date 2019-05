Uomini e Donne | sospetti al trono over | Simona e Stefano forse erano d' accordo

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nella puntata deldi, andata in onda lo scorso 30 aprile, abbiamo assistito all'abbandono del programma da parte di, seguita subito dopo dal cavaliere. I due, al centro di una bufera, dopo una segnalazione sul cavaliere, con il loro atteggiamento non hanno fatto altro che alimentare i dubbi su un loro presuntoper restare nel programma di Maria De Filippi, allo scopo di ottenere visibilità. Le continue intromissioni dinelle vicende dihanno, sin da subito, into non solo gli opinionisti, ma anche i fan die l'uscita in contemporanea dei due protagonisti sembra confermare il fatto tra di loro ci fosse sin dall'inizio unfuori dal programma:su di loro Nell'ultima puntata andata in onda su canale 5 lo scorso 30 aprile, una nuova discussione ha riportato al centro ...

Eli_Trenta : Buon #PrimoMaggio a tutti, ma soprattutto a chi è di servizio anche oggi, in Italia e all'estero. Loro, le donne e… - Linkiesta : Donne: un capitale che ha un livello di scolarità primaria e secondaria ottimo. Che si laurea di più, ma si ritrova… - IsraelinItaly : #WeRemember In Israele inizia stasera la Giornata della Memoria della #Shoah, per commemorare i 6.000.000 di uomini… -