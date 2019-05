Partorisce mentre è in coma | Paola è morta dopo 20 giorni di agonia

Malore ed emorragia cerebrale : Paola Partorisce mentre è in coma ma muore 2 settimane dopo : Paola Frizzarin, 49 anni di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è morta all'ospedale di Cisanello (Pisa) due settimane dopo dopo aver dato alla luce il suo bambino mentre era in coma. La donna si trovava in Toscana per un convegno medico quando si è sentita male. Ha avuto un'emorragia cerebrale che ha costretto i medici a farla partorire con un cesareo d'urgenza. Psicoterapeuta, residente a Desenzano del Garda, in provincia di ...