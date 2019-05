NBA Crossover a Milano | Buddy Hield presente all’evento

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019)sarà l’ospite d’onore dell’NBAche si terrà a fine maggio La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi cheospiterà di nuovo l’NBA, la mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare. L’evento ad ingresso gratuito si svolgerà in Zona Tortona () dal 31 maggio al 2 giugno, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento KingsL’NBAimmergerà ancora una volta i fan nel mondo dell’NBA grazie ad esibizioni interattive, accompagnando i visitatori in un viaggio culturale incentrato su come la musica, la moda, l’arte e l’intrattenimento abbiano plasmato ed influenzato l’NBA, le sue squadre ed i suoi giocatori.parteciperàe saràper l’intero weekend partecipando a svariate attività ...

