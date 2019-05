MotoGp – Lorenzo ci crede | Jorge positivo a Jerez nonostante le difficoltà | “vittoria?

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) I problemi dei primi tre Gp non abbattono: il maiorchino della Honda pronto a far bene ade la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 diregala asensazioni positive: nei giorni scorsi ha più volte rivelato sui social che punta alla vittoria,leche ha dovuto affrontare nei primi tre Gp della stagione.Nella gara di Austin,ha avuto un problema tecnico con la sua Honda, che non gli fa però perdere l’ottimismo: “riguardo al mio problema quando ho finito la gara la mia moto è stata mandata direttamente in Giappone non ho provato di simulare un po’ il problema che abbiamo avuto, è successo di nuovo, hanno dovuto cambiare un po’ un’installazione elettrica che aveva la moto per evitare questo problema nel futuro. Non si può dire che non può succedere un risultato, anche la ...

