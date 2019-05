La grande truffa dei joystick | sequestrati cinquemila falsi controller di videogiochi

‘Kaiser – Il più grande truffatore della storia del calcio’ : la vera vita di Carlos Henrique Raposo - campione senza aver mai giocato un minuto : Il più grande calciatore di tutti tempi non ha mai giocato una partita in vita sua. Carlos Henrique Raposo , detto Kaiser, è una leggenda metropolitana brasiliana che merita il Pallone d’Oro sulla fiducia. Altro che realismo magico. Kaiser è uscito dalla penna di Stefano Benni. Anche se i suoi inimitabili padrini spirituali fuori dal campo, quelli dell’olimpo delle balle, stazionano tra il Frank Abagnale di Prova a prendermi, il Gatsby di ...

La vita da film del Kaiser Raposo - il più grande truffatore della storia del calcio : Un genio assoluto. Fingersi un calciatore, fregarli tutti. Per vent’anni. Il tempo di (non) avere una straordinaria carriera. E’ il sogno di ognuno di noi, no? Giocare con i campioni, allenarsi con loro, fare la vita del calciatore. Peccato arrivi sempre un allenatore che ti dica: niente da fare, bello, non hai talento. Scornati, ci rassegniamo. Tutti. Meno uno. Il più grande. Il genio, appunto. Carlos Henrique Raposo, brasiliano, campione per ...