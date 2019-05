Infrastrutture | Toninelli | ' 10 mln per viadotto Puleto segno impegno governo'

Infrastrutture : Toninelli - 'Sicilia è lentezza e tante opere incompiute' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Se dovessi descrivere la Sicilia la definirei 'lentezza' e 'tante opere incompiute'". A parlare è il ministro delle Infrastrutture che oggi ha visito, nel pomeriggio, Gela, dove domenica si va al voto. "Gela è un comune molto importante- dice - soprattutto perché il C

Infrastrutture - Salvini contro Toninelli : “Al ministero ragionano troppo sui cantieri”. Fonti Mit : “Sbloccati tanti da Sud a Nord” : Botta, risposta e controrisposta su cantieri e Infrastrutture. Lega e Movimento Cinque Stelle discutono animatamente sulla rapidità con la quale si stanno sbloccando le opere. E nel mezzo finisce il ministero delle Infrastrutture, guidato dal pentastellato Danilo Toninelli, tirato in ballo dal vicepremier Matteo Salvini. Rispondendo a Luigi Di Maio, che aveva chiesto fatti e meno slogan, il leader della Lega ha detto: “Bado ai fatti, ...

Infrastrutture : Toninelli il Sud ha bisogno di opere : Toninelli: "Io sto girando, come sapete, moltissimi cantieri in Italia e non vi nascondo che in questa prima parte del mio ministero sto il Sud".

Viadotti a rischio – Il Ministro delle Infrastrutture Toninelli ha paura che il crollo del ponte Morandi possa ripetersi : Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, tramite un post su Facebook, esterna la sua paura riguardo i Viadotti di Autostrade per l’Italia. Un episodio come il crollo del ponte Morandi è dietro l’angolo L’AD di Spea e il responsabile manutenzioni di Autostrade per l’Italia (Antonio Galatà e Michele Donferri Mitelli) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova a ...

Infrastrutture : Musumeci - ‘Toninelli? Non polemizzo - lasciateci lavorare’ : Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "Non intendo polemizzare con il governo nazionale, lasciateci lavorare in silenzio e in santa pace". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano di replicare a distanza al ministro delle Infrastrutture,