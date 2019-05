In Heroes of the Storm arriva Anduin

Su Heroes of the Storm arriva Anduin : Heroes of the Storm è pronto ad accogliere un nuovo eroe: diamo il benvenuto ad Anduin Wrynn, Re di Roccavento, pronto a prendere il suo posto al fianco del padre guerriero nell'interminabile battaglia per mantenere l'ordine e l'equilibrio tra i reami.Come possiamo prendere dal comunicato ufficiale Blizzard, Anduin è un guaritore a distanza dotato di un arsenale di abilità con cui tenere in vita i propri compagni, ma può anche scatenare la Luce ...

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel : Recensione e Gameplay Trailer : Gli anni passano e la saga di The Legend of Heroes continua con la remastered di Trails of Cold Steel, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Recensione La storia ha luogo nel continente di Zemuria, dove erge l’Impero di Erebonia, il quale ha conquistato fama, ricchezza e potere grazie alla propria potenza ...

La nuova patch di Heroes of the Storm introduce l'evento Complesso di Caldeum - la riprogettazione di Lúcio e Cromie e molto altro : È disponibile una nuova patch di Heroes of the Storm con molti aggiornamenti di gioco. Tutti i dettagli di seguito.Evento Complesso di CaldeumBenvenuti nell'Acropoli di Caldeum, 2103. In una città che ha cambiato centinaia di dominatori, eroi cyberpunk di diverse fazioni combattono tra loro e contro l'opprimente Jigoku Cybernetics.Leggi altro...

My Hero Academia the Movie Two Heroes film al cinema : sconto biglietti : My Hero Academia the Movie Two Heroes è il film al cinema nelle sale solo il 23 e 24 marzo 2019. Si tratta del nuovo appuntamento della stagione degli anime al cinema con il travolgente lungometraggio tratto dalla serie animata più famosa e seguita del momento. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE My Hero Academia the Movie Two Heroes film al cinema: sconto biglietti Cube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere ...

My Hero Academia - The Movie : Two Heroes - guarda l'inizio del film : Con 211 capitoli usciti ogni settimana e i primi 200 raccolti in 21 volumi, My Hero Academia è uno dei manga più venduti del mondo, edito in Giappone da Weekly Shonen Jump, Shueisha, e in Italia da ...

La nuova patch mira ad eliminare le loot box a pagamento in Heroes of the Storm : Blizzard ha recentemente pubblicato il patch note del nuovo aggiornamento in arrivo nel suo MOBA Heroes of the Storm, le novità più importanti riguardano senza dubbio le microtransazioni.Come riporta Destructoid, prima di tutto le loot chest non potranno più essere acquistati con le gemme (ovvero la valuta premium) ma solo spendendo 3.000 unità d'oro, ottenibile durante il gioco. Precisiamo che in queste chest sarà addirittura possibile ...