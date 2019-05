NoiPa | importo stipendio mese di maggio online

NoiPa cedolino aprile : l'importo dello stipendio è già visibile : Da fine marzo è già visibile sul sito NoiPa l'importo dello stipendio di aprile 2019 di tutti i docenti e gli appartenenti al personale ATA. Come ormai di consueto, in netto anticipo rispetto al caricamento del cedolino, gli amministrati NoiPa possono già conoscere l'importo del proprio stipendio che da questo mese vedrà un leggero aumento per merito dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. cedolino di aprile 2019: l'importo dello ...