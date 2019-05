Milan in ritiro puntivo e multa a Bakayoko per un ritardo

Clamoroso Milan : Gattuso opta per il ritiro punitivo - multato Bakayoko : Milan, la situazione in casa rossonera si fa sempre più complessa: la classifica non sorride a Gattuso che adesso opta per le maniere forti Aria tesissima in casa Milan in un finale di stagione che si fa sempre più complicato. Raggiungere la Champions League sarebbe importantissimo per i rossoneri, ma la situazione di classifica si fa sempre più intricata con diverse pretendenti pronte a dar battaglia. La società sembrava aver deciso di ...

