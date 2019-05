Mercato Napoli | Hysaj verso l’addio | contatti con l’Inter

forzazzurri

(Di mercoledì 1 maggio 2019)l’addio:con l’InterInter Molti sono i calciatori delche a fine stagione quasi sicuramente lasceranno la rosa azzurra. Uno degli indiziati maggiori è sicuramente Elseid. Il terzino albanese ha giocato molto meno rispetto alla passata stagione e per questo motivo sta pensando seriamente di lasciare il San Paolo., spunta l’Inter per: la situazione La trattativa per il rinnovo in questo momento è in stand by e di conseguenza alcune squadra stanno facendo in modo di infilarsi per potare il ragazzo dalla propria squadre. Su tutte l’Inter si sta muovendo in maniera concreta. Addirittura nella prossima settimana, secondo quanto riportato da FcInterNews, è previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e il calciatore albanese.Leggi anche :, report allenamento: ...

juve_magazine : MERCATO - Monti: 'Non credo che il Napoli ingolosisca Icardi, bisogna investire nelle strutture' - milanmagazine_ : MERCATO - Monti: 'Non credo che il Napoli ingolosisca Icardi, bisogna investire nelle strutture' - roma_magazine : MERCATO - Monti: 'Non credo che il Napoli ingolosisca Icardi, bisogna investire nelle strutture' -