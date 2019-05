Il mensile del Papa a un'ex femminista. "Sorpresa - ma metà dei fedeli è donna" : E ieri la notizia dalla Santa Sede: ''Donne Chiesa Mondo' uscirà regolarmente nel mese di maggio'. Cambia solo leggermente l'impostazione del desk. È stato costituito un comitato di direzione: non c'...

Rita Pinci nuova coordinatrice del mensile Donne Chiesa Mondo dell'Osservatore Romano : Rita Pinci è la nuova coordinatrice dell'inserto mensile dell'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo". Lo comunica lo stesso quotidiano che annuncia che il mensile uscirà regolarmente nel mese di maggio. "Sono felice di questo incarico, è una cosa che non mi aspettavo e inizialmente sono rimasta sorpresa dalla proposta del direttore de L'Osservatore Romano, Andrea Monda", ha dichiarato Pinci. "Sia perché ha pensato a me ...

Vaticano - Rita Pinci nuova coordinatrice del mensile dell’Osservatore dopo l’addio in massa della redazione : La redazione, inclusa la direttrice Lucetta Scaraffia, aveva deciso di lasciare il mensile perché si sentivano “circondate da un clima di sfiducia e di delegittimazione progressiva”, soprattutto dopo avere dato spazio ai racconti di abusi subiti dalla religiose. E ora l’Osservatore Romano comunica che l’inserto mensile Donne Chiesa Mondo uscirà regolarmente nel mese di maggio. La nuova coordinatrice è Rita Pinci, e nel Comitato di ...

Un retroscena sulle dimissioni di Scaraffia dal mensile dell'Osservatore Romano : Nessuna discriminazione contro le donne, che anzi scelgono di restare al loro posto. Dietro le dimissioni di Lucetta Scaraffia dal mensile dell'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo", scrive il quotidiano "La Croix", c'è piuttosto la reazione di una persona che non ha accettato la riduzione dell'influenza che le era stata permessa finora di esercitare sull'intero quotidiano della Santa Sede. Alla ...

Rivolta all’Osservatore romano. Le donne del mensile lasciano e accusano : Per molti nelle Sacre Stanze la fuoriuscita di Lucetta Scaraffia da L’Osservatore Romano era una bomba a orologeria: si aspettava solo la fine del conto alla rovescia. La professoressa, giornalista e scrittrice, figura simbolo della presenza femminile nella Chiesa, lascia la collaborazione con il quotidiano della Santa Sede e soprattutto la guida d...

Le donne del mensile dell’Osservatore Romano si sono dimesse : denunciavano abusi sulle suore : La fondatrice e le giornaliste della rivista donne Chiesa Mondo si sono dimesse: avevano denunciato lo sfruttamento delle suore nel mondo ecclesiastico.Continua a leggere