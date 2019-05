Caso Cucchi | Ilaria | Stefano è morto da ultimo | aperto un varco

Arriva sul Nove Stefano Cucchi – La seconda verità - il docu-film che riapre il Caso Cucchi : Sono passati ormai dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi e a fine maggio, sul canale Nove, in occasione della ricorrenza, va in onda un docu-film che racconta una volta per tutte tutta la sua storia, riannodando ogni filo della vicenda. La produzione si chiama Stefano Cucchi – La seconda verità ed è realizzato anche con la collaborazione di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è la voce narrante del docu-film. Dopo il successo di ...

Cucchi - un Caso e tre processi : Con la richiesta di rinvio a giudizio a carico di otto rappresentanti dell'Arma la procura di Roma completa anche il filone di indagine sui falsi e depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, il geometra di 32 anni, arrestato e pestato in caserma la sera tra il 15 e 16 ottobre del 2009 dai militari e deceduto sei giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Una vicenda giudiziaria complessa che va avanti tra un processo in assise (a cinque ...

Caso Cucchi : chiesto processo per 8 carabinieri - c’è anche il generale Casarsa : Caso Cucchi, arrivano le richieste di rinvio a giudizio. Sono otto i carabinieri che la procura di Roma vuole alla sbarra. Le richieste arrivano dopo gli ultimi e clamorosi sviluppi dell’inchiesta sui presunti depistaggi che seguirono la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre del 2009. Il carabiniere super testimone che ha puntato il dito ...

La procura chiede il processo per gli 8 carabinieri per i depistaggi sul Caso Cucchi : A oltre nove anni dal pestaggio e dalla morte di Stefano Cucchi, la procura di Roma chiede il processo per otto militari dell'Arma (dal generale Alessandro Casarsa in già) nell'ambito dell'inchiesta sui depistaggi. Contestati, a vario titolo, i reati di falso ideologico, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia in relazione alla morte del geometra di 32 anni deceduto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini, sei ...

