(Di martedì 30 aprile 2019)Sparare a zero sui nuoviè cosa facile soprattutto se fatto da noi adulti (così lontanti molto spesso dai millennials) e se poi ci si mettono i giornalisti ad amplificare fatti senza aver poi veramente testato le fonti, allora diventa un vero e proprio pandemonio. Così da qualche giorno stiamo leggendo in rete e anche su grandi testate della nuova challenge ideata dai geniali ragazzotti dei nostri tempi. Secondo quanto trovato in rete solo in alcuni selfie e qualche video, si tratterebbe della sfida dialimenti senza togliere gli involucri, che essi siano semplicemente la buccia di un frutto o anche la plastica che avvolge una merendina.Così scatta l’al lupo al lupo, si comincia ad analizzare il perchè questiarrivino a fare tanto, si sindacalizza sul loro operato, si analizza la loro mente… il tutto partendo dal presupposto che si ...

laragnatelanews : Mangiare cibi con l’involucro. L’ennesima bufala sugli adolescenti #shellonchallenge - evyna : Mangiare cibi con l’involucro. L’ennesima bufala sugli adolescenti #shellonchallenge - SylvieTropez : Mangiare cibi con gli involucri: la nuova folle moda tra gli adolescenti -