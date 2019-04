F1 | Senna addio | sono passati già 25 anni

tuttosport

(Di martedì 30 aprile 2019) ROMA - In Formula 1 è stato uno dei più grandi, se non il più grande per carisma e fascino. E la sua tragica scomparsa, oltre al suo infinito talento, ha contribuito a farlo diventare leggenda. ...

