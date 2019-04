Il direttore della prigione di Guantanamo è stato sollevato dall’incarico dopo

L'ex direttore della CIA si è 'infiltrato' ne Il Trono di Spade : È stata la CIA ad annunciare la comparsa di Cohen nella serie su Twitter : "Uno dei vantaggi di lavorare per la CIA è quello di viaggiare nel mondo. A volte questo vantaggio si estende ad altri regni"...

Maison Schiaparelli - cambio della guardia. Daniel Roseberry direttore artistico : Oggi ci troviamo a porci domande altrettanto grandi: come è l'arte? cos'è l'identità? come ci vestiamo per la fine del mondo? Schiaparelli rispose a queste domande con candore e humor - aggiunge ...

Inter - il direttore della comunicazione Faulkner lascia il club : Robert Faulkner, direttore della comunicazione dell’Inter, lascia da oggi la società nerazzurra, secondo quanto appreso dall’Ansa. Arrivato nel club nel 2015 dopo l’esperienza come capo della comunicazione Uefa, il dirigente ha già salutato oggi i dipendenti della società. Faulkner (il cui contratto scadrà ufficialmente il prossimo giugno ma lascerà da subito la società) nella sua […] L'articolo Inter, il direttore della comunicazione ...

"Quella della Marini si può piazzare da tutte e due le parti". Il gran daffare del direttore generale per accontentare la Governatrice Pd : "Quella della Marini (..) si può piazzare da tutte e due le parti e la mettiamo lì anche da te, quindi a sto punto dico... scorriamo la quinta che dice che è brava perché è laureata in lettere, perché Dio cane volemo solo...". Nelle parole del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca emerge tutto il gran daffare per garantire la vittoria dei concorsi pubblici riservati ai ...

Tg1 - l’ad della Rai Salini : “La lite tra il direttore e il suo vice? Attendo l’inchiesta interna - ma Carboni non è litigioso” : La rissa tra il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni e il suo vice Angelo Polimeno Bottai – raccontata oggi dal Fatto Quotidiano – finisce in commissione di Vigilanza Rai. Durante l’audizione dei vertici dell’azienda di viale Mazzini – il presidente Marcello Foa e l’ad Fabrizio Salini – il tema è stato introdotto dalla deputata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè che ha sottolineato la ...

A giugno il nuovo direttore generale della Fao. Per la prima volta si presenta una donna : Un confronto acceso, ma molto utile quello avvenuto a Roma pochi giorni fa fra due dei quattro candidati alla Direzione generale della Fao, e cioè tra la francese Catherine Geslain-Lanéelle e il georgiano Davit Kirvalidze. Promosso da Ispi e da Chatham House in vista dell'elezione del nuovo direttore generale prevista nella seconda metà di giugno, il faccia a faccia è servito anche per confrontarsi in un pubblico ...

Da Giugno SSR lascia DTT - parla il direttore della Tv Svizzera Italiana : Dal 3 Giugno 2019, la Società Svizzera di radiotelevisione SSR non trasmetterà più i suoi canali TV in digitale terrestre (DVB-T). Per il Paese, è tutto sommato un piccolo passaggio tecnologico: inciderà sul 2% delle famiglie. Per il nord Italia si chiude invece un'epoca: neppure i...

Lotta contro fame e povertà : il direttore Generale della FAO sottolinea l’importanza dell’accesso all’acqua : In una lettera indirizzata a Papa Francesco, il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha sottolineato la necessità di tutelare le risorse idriche mondiali a beneficio di ogni persona sulla terra. “L’accesso ad acqua pulita e a servizi igienici è fondamentale per la vita ed è condizione base per mantenere una vita sana e per aiutare milioni di persone ad uscire dalla fame e dalla povertà” scrive Graziano da ...

Morte Fadil - i primi interrogatori. Sentito il direttore della clinica : Milano, 18 mar., askanews, - I magistrati milanesi che indagano sulla Morte di Imane Fadil stanno ascoltando come persona informata dei fatti il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica di ...

direttore tecnico agenzia viaggi; novità per l'esercizio della professione : UMWEB, "Perugia - novità in arrivo per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo grazie al provvedimento che è stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria ...

Charlie Whiting - è morto a 66 anni lo storico direttore di gara della Formula 1 : A poche ore dal via ufficiale della stagione 2019 della Formula 1, in Australia, è morto improvvisamente nella notte, all’età di 66 anni, lo storico direttore di corsa Charlie Whiting. È stata la stessa Formula 1 a renderlo noto sul proprio sito internet: lascia “un enorme vuoto nello sport”, si legge. Whiting è stato vittima di un’embolia polmonare mentre si trova proprio a Melbourne per il via del primo gran premio ...

E' morto Charlie Whiting - il direttore corse della Formula Uno : ... definendolo 'un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport'. Whiting iniziò la sua carriera in F1 ...

È morto a 66 anni Charlie Whiting - il direttore di corsa della Formula 1 : Charlie Whiting, direttore di corsa e delegato alla sicurezza della Formula 1, è morto nella notte a Melbourne, in Australia, dove si trovava per il primo Gran Premio del Mondiale, in programma domenica all’Albert Park. Whiting aveva 66 anni ed è

Vita indiretta - il direttore Rai a sorpresa in studio a fine puntata - la battuta della Fialdini gela Timperi : Sorpresina dell'8 marzo alla Vita in diretta. In studio, sul finire della puntata dedicata alle donne, fa visita a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi niente meno che il nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis. "A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata mol