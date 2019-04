Uomini e donne | dopo l' annuncio ufficiale | Dal Corso dichiara il suo amore su Instagram

Blastingnews

(Di lunedì 1 aprile 2019) Nelle puntate ditrasmesse la scorsa settimana su Canale 5, Andrea Dale Teresa Langella hanno confermato ancora una volta di essere lontani: lei ha precisato di non essere riuscita a dimenticare il 'no' durante la scelta al castello e di avere ancora molti dubbi nei confronti del suo ex corteggiatore. Le cose però sono cambiate in una registrazione successiva, che dovrebbe trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana. In tale appuntamento in studio, registrato il 25 marzo, Andrea e Teresa sono tornati per raccontare gli sviluppi del loroe ufficializzare la loro relazione. Hanno spiegato di essersi ritrovati a Napoli, dove lui l'ha raggiunta per tentare di farsi perdonare, e di essere riusciti a superare le recenti divergenze. E da allora, sembra che le cose per la neo-coppia stiano proseguendo per il meglio, come dimostrano alcune recenti ...

amnestyitalia : 'Meglio morire che tornare in #Libia' Le testimonianze di donne, uomini e bambini passati nei centri di detenzione… - evagiovannini : Un sabato di primavera, tante donne (ma anche uomini!) e una bella energia per il debutto de LE CONTEMPORANEE. Ed… - Linkiesta : Qual è il Paese in cui più studi, meno lavori? In cui le donne si laureano il doppio degli uomini, ma hanno il reco… -