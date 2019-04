Il killer di Stefano Leo : L’ho ucciso per uno sguardo, volevo soffrisse come me!

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il reo confesso dell'omicidio del 33enne piemontese non ha saputo dare un vero motivo all'aggressione . Ha raccontato di essere depresso soprattutto dopo la separazione dalla ex moglie. "HoioLeo ma non lo conoscevo.visto, mi ha guardato e ho pensato che dovesse soffriresto facendo io", così il 27enne di origini marocchine Said Machaouat, che nelle scorse ore si è costituto alle forze dell'ordine, ha confessato davanti alla polizia e poi ai carabinieri di essere l'autore del delitto del giovane piemontese avvenuto il 23 febbraio scorso sulla passeggiata pedonale di Lungo Po Machiavelli a Torino.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...