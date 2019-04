Bollo auto 2018 per Km0 | pagamento ed esenzione | come funziona

termometropolitico

(Di lunedì 1 aprile 2019)per Km0:edKm0: quando non si paga Chi è tenuto a pagare ilsui veicoli a km0? La questione può risultare controversa, ma in realtà è molto semplice rispondere. È sufficiente prendere in esame la tempistica di acquisto. I veicoli a km0 sono infatti già immatricolati dai concessionari. Dalla prima immatricolazione scatta l’obbligo deldel, che è riservato ai concessionari solo nel caso in cui la vendita all’acquirente non sia fatta in tempi rapidi. Andiamo a fare un po’ di chiarezza.: cosa sono i veicoli a Km0 Ma cosa sono i veicoli a Km0? Si tratta divetture di proprietà del concessionario che presentano pochissimi chilometri percorsi, generalmente meno di un centinaio. Sono differenti dunque dalleusate, per le quali si applicano altre regole....

Agenzia_Entrate : #Agevolazioni per la #mobilità delle persone con #disabilità. Niente bollo auto e esenzione dall’imposta di trascri… - Tiziana71056186 : RT @Agenzia_Entrate: #Agevolazioni per la #mobilità delle persone con #disabilità. Niente bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizio… - Glinformati : Novità bollo auto: da giugno verrà abolito (quasi) per tutti - GLI INFORMATI - -