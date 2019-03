La pace di Conte | vede Salvini e rilancia il governo

Tav - tra Macron e Conte pace fredda. Per Parigi ci sono intese bilaterali e protocolli Ue firmati e da rispettare : Il presidente del Consiglio ha spiegato che i due Paesi condivideranno a livello dei ministri dei Trasporti i risultati dell'analisi costi-benefici dell'opera. IL Presidente francese sottolinea come ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia. Tria dà l’ok ma Conte fa retromarcia : In quel salone, tra specchi e dorature, al Trianon Palace di Versailles, dove nel marzo 1911 alloggiò Gabriele d’Annunzio, in quegli anni osannato autore di pièce per i teatri parigini, si doveva consumare ieri una volta per tutte la pax franco-Italiana, dopo gli ultimi trascorsi, il richiamo dell’ambasciatore francese in Italia a Parigi, poi rinvi...