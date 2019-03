Kean entra ed è subito gol | la Juve si sblocca

ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2019) Sono bastati tre minuti a Moiseper realizzare la rete dell'1-0 e risolvere la sfida trantus ed Empoli. Un altro guizzo del giovane attaccante azzurro, terzo gol in altrettante partite, nazionale compresa. Subto a Matuidi a partita in corso e' andato in rete al 27' della ripresa. Un sospiro di sollievo per Allegri visti i presagi del match, iniziato con il forfait di Dybala, spedito in tribuna da un problema muscolare alla coscia e sostituito da Bentancur, e proseguito con unantus incerta e in balia dell'Empoli nella prima frazione di gioco. Il 56% di possesso di palla dei toscani e' indice della prova coraggiosa della squadra di Andreazzoli, invischiata nei bassifondi della classifica ma in un ottimo momento di forma. Senza Ronaldo, ancora in piena corsa contro il tempo per recuperare dall'infortunio muscolare, l'allenatore bianconero rischia di perdere anche la ...

