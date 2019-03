Federer e la carica dei 101 | travolge Isner e trionfa a Miami

Federer e la “carica dei 101” : Roger è il Re di Miami - nulla da fare per Isner : Roger Federer ha dominato contro Isner nella finale del Miami Open, lo svizzero sontuoso al servizio e non solo Roger Federer ha vinto oggi il torneo numero 101 della sua favolosa carriera, il quarto in quel di Miami . Un successo netto questa sera contro Isner , un 6-1 6-4 condizionato anche da un infortunio che ha colpito l’americano sul finale dell’incontro. Federer al di là di questa serata, ha giocato un torneo sontuoso, ...

Tennis - Finale Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer e John Isner - la carica di chi sfugge agli anni : Roger Federer, anni 37. John Isner, anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in una Finale di un Masters 1000 (Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione di Miami lontana da Crandon Park. Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento della Finale ha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale ...