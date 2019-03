F1 | Leclerc in testa a metà gara

F1 - Bahrain : Leclerc al comando - testacoda per Vettel : MANAMA - Charles Leclerc è il leader del Gp del Bahrain a metà gara. Il giovane pilota della Ferrari, si è riportato al comando nei primi giri, dopo che Sebastian Vettel lo aveva bruciato in partenza. ...

F1 - Analisi qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc inizia a mettere dei tarli nella testa di Vettel : Signore e signori segnatevi bene questa data: 30 marzo 2019. Oggi, infatti, Charles Leclerc ha conquistato la prima pole position della sua giovanissima carriera in Formula Uno in concomitanza con il Gran Premio del Bahrein. Il 21enne monegasco, infatti, ha centrato la sua prima partenza al palo solamente al suo 23esimo Gran Premio disputato. Non certo un record, ma un segnale importante sì. Per se stesso, per la Ferrari che ha creduto in lui, ...

Leclerc : "Emozioni forti. Ma ora testa al GP". Vettel : "Ferrari - gran risposta" : La prima pole non si scorda mai. Che giornata per Charles Leclerc! Il Piccolo Principe della Ferrari in Bahrain ha vissuto la grande emozione del primo giro più veloce in qualifica della sua giovane ...

Australian GP - testacoda e nono posto per Leclerc nelle FP2 : Australian GP, Charles Leclerc sotto osservazione nel suo primo GP alla guida della Ferrari: prima giornata tra alti e bassi Charles Leclerc un po’ in affanno nelle prime prove libere della stagione. Le FP2 in Australia hanno messo in mostra la scarsa confidenza che ovviamente il pilota ha con la sua nuova Ferrari (dopo discrete FP1), ma dovrà adattarsi rapidamente, già domani c’è da fare sul serio. nono posto in classifica ...

F.1 - Test 2 Barcellona - Giorno 3 : Leclerc in testa. Incidente per Gasly : Anche la terza giornata di prove del secondo turno di Test invernali è andata in archivio. Il più veloce in pista è stato oggi Charles Leclerc : per il monegasco, la Ferrari ha riservato un'intera ...

La Ferrari di Leclerc in testa a Barcellona : “sensazioni ottime - scommetterei su una vittoria a Melbourne” : Charles Leclerc ha chiuso i test odierni in quel di Barcellona davanti a tutti con la sua Ferrari che sembra trasmettergli ottime sensazioni Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. Il neo Ferrarista ha parlato dopo i test odierni, dimostrandosi molto soddisfatto di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc si alterneranno al volante - 4 ore a testa ogni giorno : Arriva una comunicazione importante dalla Ferrari, relativamente ai prossimi Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna), previsti dal 26 febbraio al 1° marzo. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc saranno impegnati in pista per tutti e quattro i giorni. Ciò significa che, a differenza di quanto avvenuto nella prima finestra di queste prove catalane (18-21 febbraio), i due piloti si alterneranno sulla SF90 nelle sessioni del ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 21 febbraio. Albon a sorpresa in testa - Hamilton spinge ed è 3°. Buon passo gara per Leclerc : La sessione mattutina della quarta giornata di Test pre-stagionali a Barcellona ha fornito diversi indicazioni interessanti riguardo alle prestazioni di alcuni team che in precedenza si erano nascosti, mentre per la Ferrari sono arrivate ulteriori conferme sull’ottimo comportamento della vettura sul tracciato del Montmelò. Il miglior tempo della mattinata è stato firmato dal sorprendente rookie britannico Alexander Albon, il quale ha ...

F1 2019 - i test di Barcellona di oggi. Leclerc in testa a metà giornata : Si è nascosto invece il campione del mondo Lewis Hamilton, lontano dai tempi migliori e autore del maggior numero di tornate in questa prima parte di sessione, 74,. Ecco il calendario del campionato ...