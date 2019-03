Uno sciatore èin un incidente sulle piste da sci di(Sondrio). La vittima, 49enne, si è scontrato con un altro sciatore che è rimasto ferito in modo non grave. La violenta collisione è avvenuta su una pista di media difficoltà. Non si sa se i due si conoscessero, erano entram bi residenti nella provincia di Monza Brianza.(Di domenica 31 marzo 2019)