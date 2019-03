Tim | prove di pace Elliott-Vivendi E la Borsa brinda

Moto2 – Prove libere Gp d’Argentina : Luthi super nella 2ª sessione - otTimo balzo di Bulega sul finale : Luthi davanti a tutti nella seconda sessione di Prove libere del Gp d’Argentina Thomas Luthi è il più veloce nella seconda sessione di Prove libere della Moto2 sul circuito di Termas de Rio Hondo dove domenica si correrà il Gp d’Argentina. Il pilota elvetico della Dynavolt Intact Gp, su Kalex, chiude col crono di 1’43”353 davanti al britannico Sam Lowes, +0”092, alle sue spalle l’australiano Remy ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. John McPhee è il migliore nel Time-attack - Arbolino è 2° davanti ad Antonelli. 14° Fenati : Lo scozzese John McPhee (Petronas Sprinta Racing) ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round stagionale del Mondiale Moto3. Il 24enne nativo di Oban si è confermato uno degli specialisti della categoria per il giro secco ed ha firmato un ottimo 1’49″892 proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con gomme nuove alla fine di un turno pomeridiano molto più ...

ALCAMO : SONO INIZIATE LA SCORSA SETTimANA LE PROVE CONCORSUALI PER IL CONCORSO DI DIRIGENTE CONTABILE : Si SONO svolte nei giorni scorsi le PROVE scritte del CONCORSO di DIRIGENTE CONTABILE bandito dal comune di ALCAMO. Dichiara il Primo Cittadino, Domenico Surdi "è il primo CONCORSO pubblico che si fa ...

Antonio Giovinazzi - F1 GP Australia 2019 : “Proverò a centrare qualche punto domani - ho trovato traffico nel mio ulTimo tentativo” : Antonio Giovinazzi non può essere troppo contento dell’esito delle sue qualifiche del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il pilota nostrano non è andato oltre il 14° posto, rimanendo tagliato fuori dalla Q3 e non replicando l’ottimo tempo siglato nel Q1. Una prova sottotono quella del pugliese, se confrontata con quella del suo compagno di ...

Slitta il decreto "sblocca-cantieri" - Conte : "Non lo approveremo questa setTimana" : "Basta che si faccia in fretta", sottolinea il ministro dell'Interno. Venerdì il presidente del Consiglio incontrerà costruttori e Regioni

Matteo Salvini : 'Domani approveremmo la legge sulla legitTima difesa' : A Montecitorio è cominciata nella giornata di oggi la discussione su quello che è il provvedimento simbolo della Lega, la legittima difesa. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è trattenuto alla Camera solo il tempo necessario per veder partire i lavori per poi rientrare al Viminale. Il disegno di legge era stato approvato dal Senato lo scorso 24 ottobre grazie ai voti favorevoli della maggioranza, di Forza Italia e Fratelli ...

LegitTima difesa - Salvini : "Domani la approveremo" : È iniziato, nell'aula della Camera, il dibattito sulla Legittima difesa che, dopo il via libera al Senato del 24 ottobre scorso, dovrebbe avere l'ok di Montecitorio giovedì. Matteo Salvini, come annunciato, è in Aula. Gli emendamenti presentati sono circa 80. Il dato politico più interessante è che nessun emendamento è stato presentato dal Movimento Cinque Stelle. La riforma dovrebbe incassare i voti anche di Forza Italia e Fratelli ...

F.1 - Test 2 Barcellona - Vettel il più veloce nell'ulTima giornata di prove : Con la bandiera a scacchi appena esposta in pista, a Barcellona, si chiudono i Test invernali della Formula 1. Sebastian Vettel è stato il più rapido oggi: ha percorso un totale di 110 giri, il migliore in 1:16.221. Seconda posizione in classifica per Hamilton, alle spalle del pilota della Ferrari per appena 3 millesimi di secondo. Terzo tempo per l'altra Mercedes W10 di Valtteri Bottas, staccato però di tre decimi.In aggiornamentoTest 2 ...

Non mentire - trama ulTimo appuntamento : Andrea rilasciato per mancanza di prove certe : Domenica 3 marzo verrà trasmesso su Canale 5 l'ultimo appuntamento con una fiction innovativa come Non mentire, che ha creato molta curiosità in milioni di telespettatori italiani. L'attore Alessandro Preziosi sta dimostrando di sapersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, riuscendo a interpretare i ruoli del 'buono' e del 'cattivo', senza patire alcuna difficoltà. Prosegue il mistero intorno alla figura di Andrea che riesce a ...

F1 - Test Barcellona 2019 in tv : orari e come vederli in streaming. UlTime prove prima del Mondiale : Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo si disputeranno i Test F1 a Barcellona, sul circuito catalano andrà in scena la seconda finestra a disposizione delle scuderie dopo quella della scorsa settimana. Ultimi quattro giorni di prove per tutti i team, 32 ore complessive di lavoro (8 al giorno) per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbraio - ulTime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

InvesTimenti in start-up italiane - crescono i capitali provenienti dall'estero : Che l'Italia sia al palo per quanto riguarda gli Investimenti è un problema noto, specie dopo la crisi. Che però fossero gli investitori stranieri a credere anche più di noi nelle nostre start-up, è davvero un paradosso. Eppure è così.Gli Investimenti nelle start up italianeLe idee innovative delle nostre menti riscuotono successo all'estero. Il volume di Investimenti in startup hi-tech italiane nel corso del 2018 è giunto complessivamente a 600 ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ulTima giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...