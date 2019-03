Stop in A4 per l' Unesco Cities Marathon

Centinaia di studenti manifestano a Firenze per dire Stop alla plastica usa e getta [GALLERY] : Più di 400 tra adulti e ragazzi, volontari di Greenpeace, studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi di Firenze, questa mattina hanno realizzato una dimostrazione creativa in Piazza Santa Croce, per lanciare un forte messaggio in difesa del mare. I ragazzi hanno usato delle grandi lettere, su una superficie di oltre mille e cinquecento metri quadri, componendo la scritta “stop Plastic”. «Questo messaggio di grande ...

Di Maio Stoppa la Lega : "Mai nessuno dei 5 stelle voterà legge per facilitare l'acquisto di armi" : M5S ha consentito l'approvazione della legge sulla legittima difesa, cavallo di battaglia leghista, ma non accetterà mai una norma che facilita l'acquisto di armi in Italia. A dirlo è Luigi Di Maio, vice premier M5S, in merito a una proposta di legge presentata dalla Lega."Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 stelle e sono sicuro non lo ...

Ai nastri di partenza il primo torneo di Super Smash Bros. Ultimate promosso da GameStopZing : Il primo torneo di Super Smash Bros. Ultimate promosso da GameStopZing parte dal Sud Italia per risalire in due mesi lo Stivale. Dal 31 marzo al 26 maggio i negozi di GameStopZing diventano infatti il terreno di scontro degli appassionati di Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch. Otto tappe dal vivo (Catania, Palermo, Giuliano in Campania, Napoli, Roma, Roma, Verona e Piacenza) e una sfida finale sarà giocata in diretta sul canale Twitch ...

Sassuolo ferma armata bianconera : secondo Stop stagionale per la Juventus Women : Primo stop del 2019 per la Juventus Women. Dopo il successo di domenica nello scontro al vertice contro la Fiorentina in un Allianz Stadium gremito, le ragazze di Rita Guarino si arrendono al Sassuolo ...

Basket - probabili due mesi di Stop per Alessandro Gentile. Il giocatore su Instagram : “Spero che non sia grave come sembra” : Emergono nuovi dettagli sull’infortunio occorso ad Alessandro Gentile durante l’incontro di Liga ACB tra Estudiantes e UCAM Murcia. Il nazionale azzurro, che attualmente milita nel club madrileno, sembra essere destinato a uno stop piuttosto lungo, ma potenzialmente compatibile con la convocazione per i Mondiali. I tempi di recupero, infatti, dovrebbero aggirarsi attorno ai due mesi, ma tutto verrà chiarito dalla quasi certa ...

Stop al fumo sulle spiagge di Porto Cesareo. Per i trasgressori multe fino a 500 euro : Dal primo giugno, sulle spiagge di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, non sarà più possibile fumare. Un'ordinanza comunale ha deciso di dire Stop al fumo e alle cicche sulle spiagge, che, con l'inizio della stagione estiva, deturpano il territorio salentino.La decisione è stata presa dal sindaco Salvatore Albano e per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro.Si legge sul Quotidiano di Puglia:"A pochi ...

??Ora legale-ora solare - dal 2021 Stop al cambio : ogni Paese Ue deciderà per sé : Ora legale, svolta in Europa. Il Parlamento europeo, infatti, sostiene la fine del passaggio dall'ora solare a quella legale. È quanto stabilisce la risoluzione legislativa approvata...

Juve in ansia per Cristiano Ronaldo : possibile Stop di 2 settimane : I tifosi Juventini non hanno certo dormito sonni tranquilli dopo l'infortunio di Cristiano Ronaldo, subito durante la gara di qualificazione ai prossimi Europei, giocata con la maglia della nazionale portoghese. Dopo trenta minuti di gioco, infatti, il fenomeno lusitano si è accasciato a terra dopo uno scatto ed è subito stato sostituito da Pizzi. Si è trattato di un problema muscolare alla gamba destra; Cristiano Ronaldo, visibilmente ...

Juventus - per Ronaldo due settimane di Stop. Può farcela per l Ajax : TORINO - Due partite saltate, Empoli e Cagliari, e rientro in campo con il Milan il 7 aprile, dunque in tempo per la sfida Champions con l'Ajax. Questo il percorso riabilitativo per Cristiano Ronaldo, ...

Roberta Lombardi contro Virginia Raggi : "Stop al nuovo stadio della Roma" e un "direttorio" per controllare la sindaca : "Stop al nuovo stadio della Roma" e "Raggi non faccia finta di nulla. Non credo De Vito agisse da solo". È una Roberta Lombardi molto agguerrita e pungente quella che in un'intervista alla Repubblica parla delle recenti vicende che hanno sconvolto Roma e i 5 stelle. L'arresto per corruzione di Marcello De Vito in primis.La capogruppo del M5s in Regione Lazio ricorda di aver "detto a De Vito di dimettersi già a giugno, con un ...

Sondaggio Swg per Mentana - Pd e Zingaretti alla corta : fine della luna di miele. Lega - brutto Stop. Meloni su : Già finita la "mini-luna di miele" del Pd di Nicola Zingaretti con gli italiani. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana nel giorno della vittoria del centrodestra alle Regionali in Basilicata, pur se interlocutorio, inverte la tendenza e conferma la "ritrovata difficoltà" del Pd de-renzizza

San Siro - mozione per lo Stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo : Niente più pubblicità ai siti di scommesse a bordo campo a San Siro. È il contenuto di una interrogazione presentata dal Pd al sindaco di Milano Beppe Sala per intervenire sul tema, secondo quanto riportato dall’edizione milanese del Corriere della Sea. Una mozione già firmata da altri gruppi di maggioranza in cui viene quindi chiesto […] L'articolo San Siro, mozione per lo stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo è ...

Aru - altro anno buttato. Operato a un'arteria nuovo Stop di tre mesi : Invece, ieri, come una gelida lama di coltello, ecco la nota stampa diffusa dal team arabo Uae Emirates che annuncia al mondo l'ennesimo stop di quello che è giusto considerare ancora l'erede di ...

Volley : A2 Femminile - Caserta Stoppa Perugia - Trento a tre punti dalla vetta : I TABELLINI POOL PROMOZIONE- CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA - LPM BAM MONDOVI' 2-3, 24-26 20-25 25-15 25-19 12-15, CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Bacchi 16, Torcolacci 7, Mendaro Leyva 22, Lotti 2, ...