Roma celebra Leonardo da Vinci con una mostra imponente

In questi giorni l’antica Roma celebrava i Baccanali : la dissoluta festa in onore del dio dell’ebbrezza : I giorni del 15 e 16 marzo erano, per i Romani, i più sfrenati e dissoluti dell’anno: si celebrava infatti il dio Bacco, simbolo di giovinezza, ebrezza e sregolatezza. I Baccanali costituirono anche un vero e proprio problema per il rigido codice morale di Roma: ma la potenza simbolica di questa festività, legata in modo indissolubile alla doppia natura dell’essere umano, ha continuato ad avere un grande fascino sugli artisti di ogni ...