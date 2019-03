Ora in Francia si può dire ' la generalessa'

Riforma abolizione Ora legale o solare in Italia : Francia al voto : Riforma abolizione ora legale o solare in Italia: Francia al voto abolizione ora legale o solare 2019 La Riforma ora legale è stato uno dei temi più dibattuti e cercati al momento del ripristino dell’ora solare, ovvero attorno allo scorso 28 ottobre 2018. Poi, come tutte le cose, la notizia è scivolata pian piano nell’oblio e forse in molti si saranno dimenticati di questa proposta effettuata dalla Commissione europea di abolire il cambio 2 ...

Studiosi francesi : 'relazioni più strette tra Cina e Francia per collabOrare nella governance globale' : Il professor Bertrand Badie, dell'Istituto Science Po, ha considerato particolarmente importante che la Cina, in qualità di seconda economia del mondo, abbia avanzato la propria concezione di ...

Traforo Monte Bianco - vent’anni fa l’incendio che causò 39 vittime. Da allOra nessuna seria riflessione sui trasporti al confine con la Francia : Verso le 10.30 del 24 marzo di 20 anni fa il camionista belga Gilbert Degrave imboccò il tunnel del Monte Bianco dal versante francese: sul suo camion frigorifero trasportava un carico di margarina e farina. Alcuni testimoni riferirono in seguito di aver visto il Tir entrare nel tunnel già fumante. Alle 10.48, il mezzo prese improvvisamente fuoco come una torcia e costrinse l’autista a fermarsi dentro alla galleria, creando un ...

Xi in Francia ma senza MemOrandum. E la Merkel apre su 5G. Prima volta del presidente cinese a Montecarlo : Dopo l'Italia, il presidente cinese Xi Jinping volera' nel principato di Monaco e poi a Parigi. Sara' la Prima volta in assoluta del presidente cinese nel principato, poi Xi si rechera' in Francia dove avra' colloqui con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che incontro' per l'ultima volta al vertice del G20 di Buenos Aires a fine novembre, e con il primo ministro, Edouard Philippe. La visita avviene nel 55mo anniversario dall'avvio delle ...

Italia-Francia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 oggi : Orario d’inizio e come vederla in tv : Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La sfida tra Italia e Francia si giocherà oggi, domenica 17 marzo alle ore 14.30 e sarà trasmessa in differita tv da Eurosport, mentre la diretta ...

Sei Nazioni 2019 - Italrugby : con la Francia un'occasione persa. Ora serve una svolta : E, chi conosce lo sport, potrebbe pure considerarla come l' operazione Sacchetti ovale , il ct del basket col doppio incarico, Italia-Cremona. E sperare che qualcosa possa cambiare, almeno si ...

Sei nazioni - Italia-Francia 14-25 : per gli azzurri ancOra cucchiaio di legno : ROMA - Non basta l'ardore, il coraggio, neppure la rabbia. Per vincere bisogna essere concreti, fare punti, essere 'vincenti' nel senso più alto del termine: soprattutto quando di fronte c'è la ...

Italia-Francia rugby - Sei Nazioni oggi (16 marzo) : Orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocherà interamente oggi, sabato 16 marzo, l’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, che vedrà subito in campo proprio l’Italia, che cercherà la prima vittoria alle ore 13.30 a Roma contro la Francia, mentre alle ore 15.45 la sfida tra Galles ed Irlanda ci dirà se i padroni di casa vinceranno il torneo, altrimenti alle ore 18.00 l’Inghilterra potrebbe cogliere un’occasione insperata battendo la Scozia. Le gare ...

Italia-Francia rugby - Orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming : Siamo alla vigilia dell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, che si disputerà interamente domani, sabato 16 marzo: ad aprire le danze sarà proprio l’Italia che cercherà la prima vittoria alle ore 13.30 a Roma contro la Francia, mentre alle ore 15.45 la sfida tra Galles ed Irlanda ci dirà se i padroni di casa vinceranno il torneo, altrimenti alle ore 18.00 l’Inghilterra potrebbe cogliere un’occasione insperata ...

Macron fa fatica a chiudere il Gran Débat e a cambiare la Francia (con i gilet gialli ancOra in circolazione) : Ora che si avvicina la fine del Grand Débat National - venerdì 15 marzo è il the end ufficiale - lanciato due mesi fa da Macron con l'obiettivo (centratissimo: ha superato il 31% dei consensi secondo gli ultimi sondaggi di OpinionWay) di uscire dall'angolo in cui l'avevano costretto i gilet gialli (siamo all'atto n.18 sabato prossimo che si annuncia duro forse anche per il mezzo insuccesso dell'atto n.17 con appena 30mila ...

Sondaggi elettOrali SWG - il voto alle europee in Germania - Francia - Spagna : Sondaggi elettorali SWG, il voto alle europee in Germania, Francia, Spagna Le elezioni europee sono alle porte, e cresce l’interesse per le dinamiche elettorali anche di altri Paesi, dove si voterà sempre il 26 maggio per la scelta dei deputati dello stesso Parlamento Europeo. Ormai le tendenze che si sviluppano in un Paese si diffondono rapidamente in quelli confinante, come per esempio quella recente che ha premiato partiti di ...