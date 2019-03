Liga | Leganes corsaro a Getafe

Pronostico Getafe vs Leganes - La Liga 30-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Leganes, sabato 30 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Leganes, in programma sabato 30 marzo 2019. Il verdetto della Champions League passa anche attraverso il ”Coliseum Alfonso Pérez”, lo stadio dove i padroni di casa del Getafe proveranno a consolidare il quarto posto nel mini derby di Madrid. ...

Liga - i risultati della 27giornata : Atletico Madrid ok - 1-0 al Leganes. Barça ok : L'Atletico Madrid archivia la pratica Leganes e punta la Juventus. Ai Colchoneros basta un gol di Saul Niguez nel secondo tempo per vincere la gara. Quinto gol stagionale per l'ex Rayo , che fulmina ...

Liga - l'Atletico Madrid batte il Leganes : decide Saul su rigore : Getty Images Liga, Atletico Madrid - Leganes: la cronaca della partita I piani partita dei rispettivi allenatori sono chiari fin dall'inizio. Simeone chiede ai suoi di cercare di sbloccare il match ...

Pronostico Atletico Madrid vs Leganes - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Leganes, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Leganes, in programma sabato 9 marzo. In palio il secondo posto, ma non solo. Perché Atletico-Leganes è un quasi derby di Madrid. I colchoneros, alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus, hanno sette punti di ritardo dal Barcellona, mentre gli ...

Liga - il Leganes stende il Levante : decide Oscar : Leganes - Oscar regala tre punti preziosi al Leganes contro il Levante nel posticipo della 26esima giornata del campionato di Liga. La squadra guidata da Pellegrino conquista un successo molto ...

Pronostico Leganes vs Levante - La Liga 04-03-2019 e Analisi : La Liga, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganes-Levante, lunedì 4 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Leganes-Levante, in programma lunedì 3 marzo. E’ la partita che chiuderà la 26esima giornata di Liga in un momento chiave della stagione di entrambe le squadre appaiate a quota 30 e con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. In casa Leganes, la paura è parecchia per un ...